Taylor Swift anunció su nuevo álbum The Life of a Showgirl

La estrella del pop estadounidense Taylor Swift anunció la pre-preventa de su duodécimo álbum de estudio, titulado The Life of a Showgirl, en publicaciones en su sitio web justo después de la medianoche del martes.
Su tienda en línea mostró imágenes difuminadas de un vinilo, un CD y una cinta de casete superpuestas con un candado brillante de color naranja, al explicar que la portada del disco será “revelada en una fecha posterior”.