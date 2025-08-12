x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Taylor Swift anunció su nuevo álbum The Life of a Showgirl

Será su duodécimo álbum de estudio. El anuncio lo hizo en el pódcast de su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce. El álbum aún no tiene fecha de lanzamiento.

  • The Life of a Showgirl, el nuevo álbum de Taylor Swift, es el sucesor del The Tortured Poets Department, que vendió 1,4 millones de copias el primer día de su lanzamiento en 2024. FOTOS: Tomadas de la página web de Taylor Swift y AFP
    The Life of a Showgirl, el nuevo álbum de Taylor Swift, es el sucesor del The Tortured Poets Department, que vendió 1,4 millones de copias el primer día de su lanzamiento en 2024. FOTOS: Tomadas de la página web de Taylor Swift y AFP
Agencia AFP
hace 7 horas
bookmark

La estrella del pop estadounidense Taylor Swift anunció la pre-preventa de su duodécimo álbum de estudio, titulado The Life of a Showgirl, en publicaciones en su sitio web justo después de la medianoche del martes.

Lea aquí: El fenómeno Taylor Swift, ¿a qué se debe su éxito y por qué es objeto de estudio?

Su tienda en línea mostró imágenes difuminadas de un vinilo, un CD y una cinta de casete superpuestas con un candado brillante de color naranja, al explicar que la portada del disco será “revelada en una fecha posterior”.

Una advertencia también indica que la fecha de lanzamiento aún no se conoce y que el álbum se enviará antes del 13 de octubre.

“Quería mostrarles algo”, dice la cantante en un video publicado en su Instagram mientras sostiene un disco de vinilo con la portada completamente borrosa.

Siga leyendo: ¿Por qué Taylor Swift no es comparable con The Beatles?

“Este es mi nuevo álbum, The Life of a Showgirl”, dice en la grabación, un fragmento del pódcast “New Heights” de su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, y su hermano, el exjugador de la NFL Jason Kelce.

The Life of a Showgirl es el sucesor del álbum The Tortured Poets Department, que se publicó el año pasado y vendió 1,4 millones de copias el primer día.

Desde 2021, Swift ha estado cumpliendo su promesa de regrabar sus seis primeros discos con el fin de recuperar los derechos sobre ellos.

Le puede interesar: Taylor Swift puso punto final a su Eras Tour, la mamá de todas las giras de una solista: 149 conciertos en 21 meses

En mayo, la ganadora de 14 premios Grammy, que mantenía una disputa con ejecutivos discográficos desde 2019 por la propiedad de su música, anunció que había comprado todo su catálogo por una suma no revelada.

La también compositora de 35 años batió récords con su gira The Eras, de casi dos años de duración.

Recaudó 2.000 millones de dólares en 149 conciertos en todo el mundo, lo que la convirtió en el tour más lucrativo de la historia de la música.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida