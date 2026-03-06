x

Miguel Bosé regresa a Medellín tras 9 años: vestirá una capa de cinco metros y más detalles de su show

Tras nueve años sin presentarse en Medellín, Miguel Bosé volverá a encontrarse con el público paisa –ese que lo ha visto muchas veces– el próximo sábado 14 de marzo en La Macarena. Lejos de las exigencias que suelen rodear a grandes estrellas como él, el cantante español viene con solicitudes sencillas y un espectáculo centrado en la música y la presencia escénica.

  • El vestuario de Miguel Bosé es uno de los temas importantes en su gira. Trae una capa de cinco metros que tiene un espacio especial en el camerino. FOTOS Cortesía @miguelbose
    El vestuario de Miguel Bosé es uno de los temas importantes en su gira. Trae una capa de cinco metros que tiene un espacio especial en el camerino. FOTOS Cortesía @miguelbose
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

hace 3 horas
Contrario a lo que se podría pensar, Miguel Bosé es el artista más sencillo que ha venido a Medellín. Así lo confirma Federico Ángel Cuervo, cofundador de Forward Music, la empresa paisa que produce y organiza este concierto de Bosé en su regreso a la ciudad tras 9 años de ausencia.

Miguel Bosé llegará a Medellín con requerimientos de producción bastante sencillos para un artista de su trayectoria. En camerinos, por ejemplo, sus solicitudes son simples: “Hidratación permanente, menús saludables para él y todo su equipo, además de bandejas de frutas, quesos, carnes y algunos dulces colombianos como detalle local”, nos confirmaron.

Entre las curiosidades del listado destaca un camerino adicional destinado exclusivamente al vestuario, ya que una de las piezas del show es una imponente capa escénica de cerca de cinco metros de largo que requiere espacio especial para conservarse en perfectas condiciones. Porque Miguel Bosé vendrá a Medellín con un show en el que demostrará toda su fuerza escénica y aquí el vestuario para él es muy importante —en los conciertos que viene dando por América Latina se ha cambiado tres veces de vestuario–.

Miguel Bosé llega con su Importante Tour el próximo sábado 14 de marzo a La Macarena, en una noche que promete ser un reencuentro inolvidable entre nostalgia, arte y una puesta en escena de alto impacto, según confirman desde su equipo de prensa.

“Fue una bonita coincidencia habernos encontrado con sus managers en México en un festival al que habíamos ido y nos conectamos muy bien desde el comienzo para organizar aquí el concierto del español”, detalla Federico.

Forward Music tiene como negocio principal el booking, que es la comercialización de los artistas, “somos un aliado comercial del artista y conectamos empresarios, pero en algunos casos hacemos la doble función que es también aliarnos con algún empresario y hacer toda la producción y realización del concierto. En este caso somos tres empresas que vamos a estar en este regreso de Miguel Bosé a Medellín”.

Federico detalla además que son cerca de 800 personas las que van a trabajar en este show en el que Bosé, con 69 años, regresa a la ciudad. “Nosotros venimos trabajando en este tema desde hace un año desde la primera reunión y ya llevamos cerca de 7 meses con todos los preparativos”. Son más de 10 años de Forward Music trabajando en la industria, empezaron haciendo fiestas y conciertos —Federico incluso, hizo el primer concierto de J Balvin en Medellín— y ahora han crecido como una compañía experta en eventos y manejo de artistas y en temas de cultura y entretenimiento que le han dado tanto reconocimiento a la ciudad.

¿Qué trae Miguel Bosé para su Importante Tour?

Los escenarios de España y México ya han sido testigos de la magia de esta gira. También, antes de llegar a Medellín, ya pasó por Lima, en Perú, justo esta semana y en el diario El Comercio resaltaron el tono estético del show: “Menos artificio y más presencia escénica”. De Lima pasará a Quito este sábado 7 de marzo y luego se presentará en Bogotá el miércoles de la próxima semana, para marcar el tan esperado regreso a Medellín el próximo sábado 14 de marzo.

Entre las canciones, sus grandes himnos: Morena Mía, Amante Bandido, Amiga, Te amaré y Si tú no vuelves fueron algunos de los momentos más coreados del concierto en Lima.

Se sabe, además, que el artista subirá a la tarima a las 9:00 de la noche y que antes ambientará la fiesta la Sala de Despecho, “que pondrán a todos en modo celebración. La noche abrirá con el talento emergente de Medellín Music Lab, representado por la cantautora y artista interdisciplinar María José Sánchez, formada en canto lírico y teatro musical, cuya propuesta fusiona el pop con una poderosa sensibilidad escénica”, detallaron los organizadores.

También se sabe que es un concierto largo. Por lo menos en España, donde se presentó el año pasado en algunas ciudades, el show tuvo una duración de dos horas y media, “este es un viaje hecho de recuerdos y memorias que han estado durante este tiempo atrapados”, dijo en uno de sus conciertos en Madrid, por eso este viaje nostálgico se espera con expectativa en la ciudad.

Actualmente, hay algunas boletas disponibles en Taquilla Live con precios que van desde los $280.000 hasta $690.000.

