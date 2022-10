Lo que se muestra es que el elenco verdolaga empata en el 40% de sus compromisos en el Día del Hincha, gana en ese mismo porcentaje (40%) y pierde en un 20% de sus encuentros.

Así que es más un mito de que a Nacional no le vaya bien en esta fecha, más bien es que le podría ir mejor.

Ambiente positivo

Más allá de la incertidumbre que puede generar el partido del domingo a las 4:00 p.m., en Nacional hay un ambiente positivo y más tras las renovaciones de Sebastián Gómez, Cristian Castro y Jéfferson Duque. Esto no significa que estos jugadores no puedan salir de Nacional sino que quien los quiera deberá pagarle una cláusula de rescisión al verde.

El caso que ha generado mayor alegría entre los hinchas es el de Sebastián Gómez, que extendió su vínculo hasta 2025, pero al que siguen tanto del fútbol argentino como brasileño. Sin embargo, Mauricio “Chicho” Serna, quien hace parte del Comité de Fútbol de Boca Juniors, desmintió en el VBar Caracol informaciones sobre que ese equipo estuviera, de manera oficial, interesado en el antioqueño.

“A mí me preguntan que si nosotros seguimos futbolistas colombianos, yo dije que no daba nombres porque era un irrespeto, que hay jugadores que a mí me gustan. Hablé del 10 de Millonarios, hablé de Sebastián Gómez, pero no dije que Boca los estuviera mirando; dije que a mí, Chicho Serna, me gustaban”.

Cristian Castro también firmó por tres años y Jéfferson Duque, que es el que más divide opiniones en las redes sociales, extendió por un año.

Estas situaciones, sumado al reestreno del técnico Paulo Autuori en condición de local generan un ambiente positivo de cara a este crucial compromiso.

Resultados Día del Hincha

Nacional 1-1 Pasto 2006

Nacional 2-1 Quindío 2007

Nacional 0-1 Pereira 2008

Nacional 0-0 Cartagena 2009

Nacional 2-1 Cortuluá 2010

Nacional 1-1 Chicó2011

Nacional 0-0 Equidad 2012

Nacional 0-1 Chicó2013

Nacional 2-0 Patriotas 2014

Nacional 1-0 Jaguares 2015

Nacional 2-1 Patriotas 2016

Nacional 1-0 Huila2017

Nacional 0-0 Equidad 2018

Nacional 0-1 Junior 2019

Cancelado (pandemia) 2020

Nacional 0-0 B/manga 2021