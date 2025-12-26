¿Junior y Nacional quieren a Luis Fernando Muriel? El salario que complica su regreso al fútbol colombiano

Actualmente, Muriel milita en el Orlando City de la MLS, donde percibe un salario que ronda los 3 millones de dólares libres al año, una cifra que se traduce en aproximadamente 900 millones de pesos mensuales. Un monto completamente fuera del alcance de cualquier club del fútbol profesional colombiano, incluso para instituciones con músculo financiero como Junior o Nacional.

El interés existe y no es nuevo. Muriel, uno de los atacantes colombianos con mayor recorrido internacional en los últimos años, encaja en el perfil que ambos equipos buscan: experiencia, jerarquía y gol. Sin embargo, el principal obstáculo para que ese interés se convierta en algo más concreto es económico.

El mercado de fichajes de cara a 2026 empieza a moverse con fuerza en el fútbol colombiano y un nombre vuelve a instalarse con peso propio en la conversación: Luis Fernando Muriel. Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, dos de los clubes más grandes del país, han realizado consultas preliminares por el delantero, con la intención de reforzarse con un número 9 de categoría para afrontar los retos deportivos de la próxima temporada.

Pese a esa realidad, tanto el equipo barranquillero como el conjunto verdolaga ya habrían preguntado condiciones por el delantero. Por ahora, se trata de contactos exploratorios, a la espera de que se clarifique la situación contractual del jugador en Estados Unidos y se determine si existe un escenario viable para negociar.

El factor decisivo en esta historia no está únicamente en Colombia, sino en la MLS. Muriel tiene contrato vigente con Orlando City hasta finales de 2026, lo que en principio limita cualquier posibilidad de salida inmediata. No obstante, en la liga estadounidense las decisiones administrativas suelen pesar tanto como lo deportivo.

En este caso, el club estaría interesado en liberar un cupo de Designated Player (DP), una figura clave dentro del sistema salarial de la MLS. Esa necesidad abre una ventana para negociar una cesión o incluso una salida anticipada, siempre que las condiciones resulten favorables para todas las partes.

Ese contexto es el que mantiene con vida la opción de que clubes como Atlético Nacional o Junior entren en la conversación. Sin embargo, cualquier operación dependerá de un acuerdo entre instituciones y de una fórmula que permita reducir de manera considerable el impacto salarial del jugador.

El propio Muriel ha sido claro en varias ocasiones: mientras tenga contrato, su voluntad no es el único factor determinante. Así lo ha manifestado recientemente, reconociendo que este tipo de decisiones dependen de negociaciones complejas que van más allá del deseo personal.

No es la primera vez que el delantero habla de un eventual regreso al fútbol colombiano. En 2020, durante una charla transmitida por las redes oficiales del Deportivo Cali, dejó una declaración que todavía resuena entre los hinchas azucareros.

“Creo que el Cali está por encima de todo porque me dio la posibilidad de todo y lo que haría volviendo a Colombia sería ir al Cali. Obviamente siempre tendré también la ilusión de vestir la camiseta del Junior”, expresó entonces.

Más recientemente, tras el partido de ida de la final de la Liga BetPlay entre Junior y Tolima, Muriel volvió a referirse al tema en declaraciones a El Heraldo, esta vez con mayor cautela.

“Vamos a ver. Son muchas cosas que se tienen que dar para dar un paso así. Ojalá que sea pronto, todavía tengo un año de contrato, entonces a veces la voluntad de uno no termina de influir del todo”, explicó.

En esa misma conversación, el atacante añadió un elemento clave que suele inclinar la balanza en este tipo de regresos: la familia.