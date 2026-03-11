Paciencia, lectura del partido y unidad llevaron al 4-0 sobre Junior, según Arias y Rodríguez

Atlético Nacional impuso su autoridad en Barranquilla con una contundente victoria 4-0 sobre Junior. La expulsión temprana de Peña y el gol de Juan Manuel Rengifo clarificaron el panorama, según explicó el técnico Diego Arias. “Comenzamos bien, tuvimos buen control y generamos situaciones claras, aunque no habíamos concretado. Sabíamos que Junior es fuerte en transiciones rápidas, pero logramos controlar esas acciones y, con un hombre más, pudimos ubicarlo estratégicamente para aprovechar las ventajas”, señaló Arias.

El entrenador destacó también el desempeño de los defensores que, además de su labor habitual, aportaron en la construcción ofensiva. “Hoy nuestros centrales tuvieron mucha ventaja para conducir y buscar pases decisivos. William Tesillo, por ejemplo, hizo una lectura excelente que permitió el primer gol de Rengifo, abriendo el partido”, añadió. Por su parte, Nicolás Rodríguez resaltó la importancia de ese gol al final del primer tiempo. “Nos dio aire. En el segundo tiempo fuimos más pacientes, generamos más opciones claras y pudimos aprovechar el desgaste de ellos para anotar los goles siguientes”, comentó el jugador.

La rueda de prensa también abordó el contexto emocional del equipo tras la reciente eliminación en la Copa Sudamericana. Rodríguez señaló que el grupo trabajó en reforzar la confianza y mantener la unidad. “Han sido días difíciles, pero somos una familia, un equipo fuerte. Esto nos permitió entregar hoy una gran muestra futbolística”, dijo. Arias agregó que la victoria se construyó gracias a la interpretación correcta de las circunstancias del partido y a la disciplina del equipo. “Los jugadores supieron identificar los espacios que Junior dejaba y aprovecharlos, sin desesperarse. Fue un premio al esfuerzo colectivo y a la capacidad de adaptarse a las situaciones del juego”, explicó. Finalmente, el técnico reflexionó sobre el futuro del equipo y los objetivos de la temporada. “Sabemos la expectativa que genera Atlético Nacional. La autocrítica nos permite aprender de los errores y acercarnos a los objetivos que nos hemos propuesto. Ahora, el foco está en la Liga y en dar alegrías a nuestra gente”, concluyó Arias.