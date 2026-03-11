Paciencia, lectura del partido y unidad llevaron al 4-0 sobre Junior, según Arias y Rodríguez

Atlético Nacional impuso su autoridad en Barranquilla con una contundente victoria 4-0 sobre Junior. La expulsión temprana de Peña y el gol de Juan Manuel Rengifo clarificaron el panorama, según explicó el técnico Diego Arias.
“Comenzamos bien, tuvimos buen control y generamos situaciones claras, aunque no habíamos concretado. Sabíamos que Junior es fuerte en transiciones rápidas, pero logramos controlar esas acciones y, con un hombre más, pudimos ubicarlo estratégicamente para aprovechar las ventajas”, señaló Arias.