Dian alerta sobre estafa que cobra falsos aranceles en envíos internacionales que llegan a Colombia

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) lanzó una alerta a los ciudadanos por una nueva modalidad de fraude en la que delincuentes envían comunicaciones falsas para exigir pagos por supuestos aranceles de importación de productos provenientes del exterior.
Según la entidad, los estafadores están enviando oficios falsos que simulan ser comunicaciones oficiales, utilizando nombres, firmas y logotipos que no corresponden a la institución, con el objetivo de presionar a las víctimas para que realicen pagos irregulares.
Las comunicaciones se refieren a supuestos cobros asociados a envíos urgentes internacionales, una modalidad frecuente en el comercio electrónico y en la importación de paquetes desde el exterior.