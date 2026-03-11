Dian alerta sobre estafa que cobra falsos aranceles en envíos internacionales que llegan a Colombia

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) lanzó una alerta a los ciudadanos por una nueva modalidad de fraude en la que delincuentes envían comunicaciones falsas para exigir pagos por supuestos aranceles de importación de productos provenientes del exterior. Según la entidad, los estafadores están enviando oficios falsos que simulan ser comunicaciones oficiales, utilizando nombres, firmas y logotipos que no corresponden a la institución, con el objetivo de presionar a las víctimas para que realicen pagos irregulares. Las comunicaciones se refieren a supuestos cobros asociados a envíos urgentes internacionales, una modalidad frecuente en el comercio electrónico y en la importación de paquetes desde el exterior.

Información falsa reportada por la Dian.

Cómo operan los delincuentes que suplantan a la Dian

De acuerdo con la advertencia oficial emitida este 11 de marzo, los delincuentes envían documentos que aparentan ser notificaciones oficiales de la Dian. En estos oficios, los estafadores exigen el pago inmediato de altos montos por supuestos aranceles de importación. Además, utilizan canales de pago que presentan como autorizados para dar apariencia de legalidad y generar presión sobre las víctimas. El objetivo es inducir a los ciudadanos a realizar transferencias o consignaciones bajo la amenaza de sanciones o bloqueos relacionados con sus envíos. Lea aquí: Dian confirma ciberataque: hubo acceso a datos personales y denuncia intento de extorsión Frente a esta situación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales reiteró varias reglas clave para identificar comunicaciones legítimas. Primero, las comunicaciones oficiales de la entidad solo se envían desde correos electrónicos con dominio institucional @dian.gov.co. La entidad aclaró que no notifica trámites ni cobros mediante correos externos ni a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Además, la Dian enfatizó que nunca solicita pagos a cuentas bancarias personales y tampoco delega el cobro de obligaciones tributarias o aduaneras en empresas privadas de mensajería.

Recomendaciones para evitar caer en la estafa