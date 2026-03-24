Atlético Nacional no suelta la cima y está a tres puntos de asegurar su clasificación: así va la Liga

La fecha 13 de la Liga BetPlay-1 ya comienza a mover el tablero y deja a Millonarios como uno de los grandes beneficiados tras su contundente victoria, mientras Atlético Nacional se consolida en la cima y Independiente Santa Fe se mantiene en la pelea por la clasificación.

El conjunto embajador firmó una actuación imponente al golear 1-4 a Once Caldas en condición de visitante. Los goles de Beckham Castro, Mackalister Silva, Rodrigo Contreras y Andrés Llinás sellaron una victoria clave que lo mete, por ahora, dentro del grupo de los ocho.

El descuento del equipo blanco llegó por intermedio de Dayro Moreno, con un gol de tiro libre.

Con este resultado, Millonarios alcanza los 20 puntos y se posiciona en zona de clasificación, aunque aún necesita sumar para acercarse al promedio histórico de 30 unidades que suele asegurar un cupo en los cuadrangulares.