Con varias bajas, Nacional defiende el liderato frente a Llaneros: posible nómina, a qué horas y dónde verlo

Atlético Nacional se prepara para un nuevo reto en la Liga BetPlay. El conjunto verdolaga recibirá este viernes a Llaneros en el estadio Estadio Atanasio Girardot, a partir de las 8:30 p. m., con transmisión de Win Sports+. El equipo paisa confía en mantener su racha de victorias en el campeonato para seguir en la cima de la tabla y acercarse a una clasificación anticipada. Para este compromiso, el técnico Diego Arias tendrá algunas ausencias importantes. El mediocampista Juan Manuel Zapata no estará disponible debido a una fatiga muscular que lo mantiene en proceso de recuperación. Tampoco harán parte de la convocatoria Kevin Cataño y Milton Casco, ambos por decisión técnica.

Por su parte, el delantero Cristian Arango todavía no podrá ser tenido en cuenta, ya que continúa bajo el protocolo de conmoción de la FIFA tras el golpe sufrido en el partido contra Águilas Doradas. El atacante apenas retomará los entrenamientos este 14 de marzo.

Ante estas bajas, el entrenador verdolaga tendría en mente una formación encabezada por David Ospina en el arco; una línea defensiva con Andrés Román, Simón García, William Tesillo y Samuel Velásquez; en el mediocampo estarían Jorman Campuzano, Matheus Uribe y Juan Manuel Rengifo; mientras que en zona ofensiva aparecerían Andrés Sarmiento y Nicolás Rodríguez para apoyar en punta a Alfredo Morelos. El equipo paisa llega motivado tras su contundente victoria 4-0 frente a Junior de Barranquilla, resultado que fortaleció su liderato y elevó la confianza del plantel. Sin embargo, el rival de turno también atraviesa un buen momento.