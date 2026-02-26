Arias celebró el carácter de Nacional en Bogotá y Haydar habló de “viveza”, lo que podría costarle caro

Atlético Nacional consiguió un triunfo de enorme valor al imponerse 2-1 como visitante sobre Independiente Santa Fe en Bogotá, un resultado que cortó la racha negativa fuera de casa.

Sin embargo, la victoria no estuvo exenta de controversia. Las declaraciones del defensor César Haydar, quien admitió haber sido “más vivo” en una jugada clave, podrían acarrearle una sanción disciplinaria y eclipsar parcialmente el mérito deportivo de la remontada.

Tras el encuentro, el técnico Diego Arias y el propio Haydar analizaron lo sucedido en el campo, reconociendo errores iniciales, destacando la reacción del equipo y abordando la polémica arbitral que marcó el desenlace. Arias fue claro al explicar lo ocurrido.

“El primer tiempo nos costó. Nos fuimos muy rápido abajo en el marcador y eso favoreció a Santa Fe, que en esos escenarios es fuerte”. El descanso, no obstante, cambió el panorama. “En el segundo tiempo el equipo entró muy bien, logramos generar situaciones y el segundo gol vino producto de ese control que en el primer tiempo nos costó”.

Según el entrenador, los ajustes tácticos y la lectura del partido por parte de los jugadores permitieron neutralizar los ataques directos del rival y mejorar la posesión.

La autocrítica del vestuario

Para César Haydar, titular en la zaga, el cambio no fue solo futbolístico sino mental.

“El cambio de actitud se vio reflejado. El plus y las ganas de querer ganar el partido fueron fundamentales”. Aun así, el defensor evitó caer en triunfalismos y reconoció que el equipo aún tiene aspectos por corregir.

“Hay muchas fallas y muchas cosas por mejorar. La idea es cometer menos errores para mantener el arco en cero”.

También resaltó la importancia del liderazgo defensivo y la comunicación con el arquero para ordenar la última línea.