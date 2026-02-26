x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Arias celebró el carácter de Nacional en Bogotá y Haydar habló de “viveza”, lo que podría costarle caro

Tras la remontada de Nacional ante Santa Fe, el técnico Diego Arias destacó la reacción y el carácter de su equipo, mientras que el defensor César Haydar quedó en el centro de la polémica por sus declaraciones sobre la jugada con Hugo Rodallega que derivó en un gol anulado al conjunto capitalino.

  • En la imagen aparece César Haydar durante el partido frente a Santa Fe. FOTO COLPRENSA
    En la imagen aparece César Haydar durante el partido frente a Santa Fe. FOTO COLPRENSA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
bookmark

Atlético Nacional consiguió un triunfo de enorme valor al imponerse 2-1 como visitante sobre Independiente Santa Fe en Bogotá, un resultado que cortó la racha negativa fuera de casa.

Sin embargo, la victoria no estuvo exenta de controversia. Las declaraciones del defensor César Haydar, quien admitió haber sido “más vivo” en una jugada clave, podrían acarrearle una sanción disciplinaria y eclipsar parcialmente el mérito deportivo de la remontada.

Tras el encuentro, el técnico Diego Arias y el propio Haydar analizaron lo sucedido en el campo, reconociendo errores iniciales, destacando la reacción del equipo y abordando la polémica arbitral que marcó el desenlace. Arias fue claro al explicar lo ocurrido.

“El primer tiempo nos costó. Nos fuimos muy rápido abajo en el marcador y eso favoreció a Santa Fe, que en esos escenarios es fuerte”. El descanso, no obstante, cambió el panorama. “En el segundo tiempo el equipo entró muy bien, logramos generar situaciones y el segundo gol vino producto de ese control que en el primer tiempo nos costó”.

Según el entrenador, los ajustes tácticos y la lectura del partido por parte de los jugadores permitieron neutralizar los ataques directos del rival y mejorar la posesión.

La autocrítica del vestuario

Para César Haydar, titular en la zaga, el cambio no fue solo futbolístico sino mental.

“El cambio de actitud se vio reflejado. El plus y las ganas de querer ganar el partido fueron fundamentales”. Aun así, el defensor evitó caer en triunfalismos y reconoció que el equipo aún tiene aspectos por corregir.

“Hay muchas fallas y muchas cosas por mejorar. La idea es cometer menos errores para mantener el arco en cero”.

También resaltó la importancia del liderazgo defensivo y la comunicación con el arquero para ordenar la última línea.

¿Cómo se volteó el partido?

Arias desmintió que el equipo hubiera salido a especular en el primer tiempo. La intención era dominar desde el inicio, pero la fortaleza del rival lo impidió.

Santa Fe apostó por balones largos, duelos físicos y extremos veloces, un estilo que generó múltiples dificultades. “Ellos son fuertes en los primeros balones y en los rebotes. Así llegó su gol”.

En la segunda mitad, Nacional corrigió posicionamientos y tipos de pase, redujo pérdidas en zonas peligrosas y logró progresar con mayor claridad.

El técnico destacó el papel de los jugadores que ingresaron desde el banco, quienes aportaron energía y una mejor lectura del juego. “Los que entraron lo hicieron muy bien. Llegan con más frescura y más información”.

Jugada que pudo cambiar todo

El momento más discutido del partido fue una acción que pudo significar el empate de Santa Fe y que terminó invalidada tras la intervención arbitral.

Haydar defendió su posición. “El fútbol es de contacto, pero pienso que sí fue falta”.

Sin embargo, su explicación posterior generó aún más controversia. El defensor admitió que buscó sacar ventaja del contacto con Rodallega.

“El fútbol es de contacto y yo pienso que fui más vivo. Era un 50/50 si el árbitro la pitaba o no”. Estas palabras podrían interpretarse como una admisión de intento de engaño al árbitro, lo que abre la puerta a sanciones por parte de la Dimayor.

El caso recuerda al del delantero Alfredo Morelos, quien el año pasado recibió suspensión y multa tras admitir que se dejó caer en un penal ante Boyacá Chicó.

Qué dice el reglamento

El Código Único Disciplinario del fútbol colombiano contempla sanciones severas para quienes intenten inducir a error a un oficial de partido.

El artículo 64 establece:

Suspensión de dos semanas a tres meses y multa económica por actuar con intención de provocar una decisión incorrecta del árbitro.

Incluso, el proceso puede iniciarse por denuncia de la comisión arbitral dentro de las 48 horas posteriores al partido. Todo apunta a que el caso será evaluado en los próximos días.

Más allá de la polémica, la victoria llega en un momento determinante para Nacional, que afronta un calendario exigente con compromisos de liga y torneos internacionales.

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida