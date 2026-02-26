Bancolombia revela causa de la caída: “El proveedor tecnológico cometió un error, el dinero está seguro”

Bancolombia reconoció públicamente que incumplió una de sus promesas esenciales: garantizar la disponibilidad del dinero de sus clientes cuando lo necesitaran. En una carta firmada por su presidente, Juan Carlos Mora, la entidad pidió disculpas “sin excusas” y agradeció la paciencia de usuarios y empresas tras las recientes fallas en sus sistemas.
La cuestión es que desde el domingo 22 de febrero de este año, el banco viene prestando fallas que no ha podido resolver del todo para sus más de 26 millones de clientes.
De hecho, en la noche de este miércoles anunció un nuevo mantenimiento que terminó por dejar sin servicio a los usuarios. La cuestión es que parece que no es un problema menor, pues la propia empresa dijo que estará actualizando el estado de los servicios cada dos horas este jueves.
“Fallamos a una promesa esencial. La promesa de que su dinero estaría disponible cuando lo necesitaran”, señala la carta de Mora, en la que la entidad admite el impacto generado por la interrupción de servicios.