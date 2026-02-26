“Famicracia”: así le han dado contratos millonarios a familiares de ministros

El nepotismo se tomó las oficinas del gobierno de Gustavo Petro. En las últimas semanas se han conocido diferentes casos en donde gran parte de los familiares y cercanos de varios ministros y altos funcionarios han obtenido millonarios contratos con entidades del Estado. Lo más curioso es que antes de ser parte de este gobierno, esos mismos personajes denunciaban el nepotismo cuando ejercían laoposición, pero una vez asumieron el poder cayeron enlas mismas prácticas. La contratación de cercanos aumentó por la entrada en vigencia de la Ley de Garantías el pasado 30 de enero por elecciones. Después de esa fecha, rigen varias prohibiciones de contratación y por eso el Gobierno le metió el acelerador para entregar a dedo contratos que suman 14 billones de pesos en todas las entidades del Estado. En el caso del nepotismo del gabinete, se trata de varios ministros y de un gran allegado del presidente en la gestión de estos tres años y medio de su mandato. Uno de ellos es su ministro más cercano y que más ha durado en el cargo, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo. Es más, tan cercano es a Petro, que ha sido elegido en varias ocasiones para quedar como ministro delegado cuando el presidente asiste a sus asuntos internacionales. Otros dos de sus ministros también están involucrados en estas denuncias: la ministra de Cultura, Yannai Kadamani, y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Para cerrar la lista, está el director de RTVC, Hollman Morris, quien también aparece como uno de los que ha entregado contratos a parientes. Este Gobierno, como se ha demostrado, considera que el mérito no es tan importante. Por eso, vale la pena preguntar: si las personas que ganan esos contratos no fueran familiares o cercanos a un ministro o ministra, ¿habrían podido acceder a esos beneficios? La respuesta seguramente sería negativa.

Familia del Ministro de Salud ha recibido $3.000 millones

Mientras el sistema de salud vive momentos de crisis por la insuficiencia de recursos, una denuncia desde el Congreso pone la lupa sobre los presuntos favorecimientos que ha tenido la familia del ministro, Guillermo Jaramillo. El funcionario es de los más estables en el gobierno del presidente Gustavo Petro, marcado por el constante cambio en el gabinete. La representante a la Cámara, Katherine Miranda, denunció que familiares de Jaramillo han recibido más de $3.000 millones en contratos y cargos públicos desde la llegada de Petro al poder. Según la información recopilada por la congresista, varios miembros del círculo familiar del ministro han sido beneficiarios de contratos con diferentes entidades del Estado entre 2023 y 2026. Entre los casos documentados se encuentran el de María Clara Berrocal (cuñada del funcionario), quien firmó contratos con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por más de $390 millones; el de Sebastián Jaramillo Berrocal (sobrino) con contrato en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; así como el de Camilo Andrés Jaramillo Berrocal (sobrino) con múltiples contratos con entidades como la Empresa Férrea Regional, que en conjunto superarían los $1.400 millones. También se cuentan los casos de Sebastián Laverde Gómez (hijastro), quien fue contratado por la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres); de Omar Jaramillo Martínez (hermano) con un contrato en la Contraloría General de la República, y de Alejandro Jaramillo Gómez (hijo), que fue designado como director de ProColombia en Reino Unido. Finalmente, el caso más conocido es el de Beatriz Eugenia Gómez Consuegra (esposa), quien ocupa el cargo de superintendente Delegada para Prestadores de Servicios de Salud.

MinCultura: La mamá, el hermano y hasta la esposa del tío

Uno de los casos más controversiales, es el de los familiares de la ministra de Cultura, Yannai Kadamani, quienes han suscrito contratos estatales por montos que superan los $1.279 millones, según una denuncia de la congresista Jennifer Pedraza y de Germán Ricaurte, candidato a la Cámara de Representantes. Su madre, Alexandra Fonrodona Montoya, acumula contratos por $595 millones entre 2023 y enero de 2026, incluyendo tres contratos simultáneos en 2026 por $313.846.667 con SuperSalud, MinInterior y MinSalud; su hermano, Salim Kadamani, suma $333 millones en contratos entre 2025 y enero de 2026, con el MinTIC y la Cancillería; y Haidibers Arredondo, esposa de un tío de la ministra, registra cinco contratos por un total de $351 millones entre 2023 y 2026, incluyendo acuerdos con los ministerios de Cultura y Trabajo.

Familiares de Morris: Más de $732 millones en contratos

Aunque no es el único funcionario envuelto en cuestionamientos por contratación de familiares, Hollman Morris, actual director de RTVC y uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro, vuelve a aparecer en el radar de las controversias. Su nombre, casualmente, siempre salta en medio de las polémicas. Esta vez, por una denuncia que señala que familiares suyos han recibido 10 contratos estatales por un total de $732.282.324. Ingrid Johanna Morris Rincón, con siete contratos que suman $441.426.424; Helga Lorena Morris, registra dos contratos con el Ministerio de las Culturas por $159.640.000; y Juan Pablo Morris Rincón aparece con un contrato en 2024 con la Unidad de Restitución de Tierras por $131.215.900.

Esposa, hermano e hija de Antonio Sanguino también tienen su “tajada”