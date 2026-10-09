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¿Podrán entrar las dos hinchadas al duelo de cuartos de final de la Copa BetPlay entre Nacional y DIM? Día y hora del partido

El clásico antioqueño se disputará el 14 de octubre, a las 8:30 p. m., en el Atanasio Girardot, a partido único. La tribuna norte será para los hinchas del DIM y occidental será compartida. Las demás localidades estarán destinadas a los seguidores de Nacional.

  • El clásico de los cuartos de final de la Copa BetPlay se jugará a partido único. FOTO CAMILO SUÁREZ
    El clásico de los cuartos de final de la Copa BetPlay se jugará a partido único. FOTO CAMILO SUÁREZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 3 horas
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Atlético Nacional e Independiente Medellín ya conocen la fecha y la hora para disputar uno de los partidos más esperados de los cuartos de final de la Copa BetPlay. El clásico antioqueño se jugará el próximo 14 de octubre, a las 8:30 p. m., en el estadio Atanasio Girardot, con la localía del conjunto verdolaga.

El compromiso, que definirá a uno de los semifinalistas del certamen, se disputará a partido único. Esto aumenta la expectativa entre los aficionados de ambos equipos, pues no habrá un duelo de vuelta y cualquier error puede resultar determinante en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

Uno de los aspectos destacados para este encuentro será la presencia de las dos hinchadas en las tribunas del escenario deportivo de Medellín. De acuerdo con la distribución establecida, la tribuna norte estará destinada a los seguidores del DIM, mientras que las demás localidades serán para los aficionados de Atlético Nacional, con una excepción: la tribuna occidental será compartida por ambas aficiones.

La decisión permitirá que los seguidores de los dos clubes acompañen a sus equipos en un nuevo capítulo de la rivalidad más importante del fútbol antioqueño. La organización del encuentro tendrá el reto de garantizar las condiciones de seguridad y convivencia para que el espectáculo deportivo se desarrolle con normalidad.

Nacional tendrá la ventaja de la localía, pero en un clásico de eliminación directa ese factor no garantiza la clasificación. El DIM, por su parte, buscará imponerse en el escenario de su rival y conseguir el tiquete a las semifinales de la Copa BetPlay.

Con fecha, hora y distribución de las tribunas definidas, la expectativa se concentra ahora en el duelo del 14 de octubre, en el que verdes y rojos se jugarán buena parte de sus aspiraciones de conquistar el torneo.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo y a qué hora se jugará el clásico entre Atlético Nacional y el DIM por la Copa BetPlay?
El partido se disputará el miércoles 14 de octubre, a las 8:30 p. m., en el estadio Atanasio Girardot.
¿Podrán ingresar las dos hinchadas al clásico antioqueño?
Sí. El encuentro contará con la presencia de ambas aficiones, con una distribución específica de las tribunas.
¿Cómo estarán distribuidas las tribunas para el partido entre Nacional y DIM?
La tribuna norte será para los hinchas del DIM, la occidental será compartida y las demás localidades estarán destinadas a los seguidores de Atlético Nacional.
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