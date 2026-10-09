Día Mundial del Huevo: cada colombiano consume 366 unidades al año y producción sigue creciendo

El huevo es uno de los alimentos más habituales en la mesa de los colombianos. Su presencia en desayunos, almuerzos y cenas, junto con su disponibilidad y facilidad de preparación, lo ha convertido en una fuente de proteína de consumo cotidiano. Las cifras del sector avícola reflejan esa demanda: en promedio, cada colombiano consume 366 huevos al año, cerca de una unidad diaria. Este viernes 9 de octubre, cuando se conmemora el Día Mundial del Huevo, el país celebra la importancia de un alimento que también mueve una industria de gran escala. De acuerdo con la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), la producción nacional llegó a 19.402 millones de unidades en 2025, un crecimiento de 9,1% frente al año anterior. Las perspectivas para 2026 apuntan a un nuevo incremento. Fenavi proyecta que la producción y comercialización se acerquen a los 20.200 millones de huevos al cierre del año, en respuesta a la demanda interna. El volumen de consumo también pone de relieve la importancia del producto para el presupuesto de los hogares. En el mercado colombiano, una cubeta de 30 huevos puede costar entre $11.000 y $20.000, dependiendo del establecimiento, la ubicación, el tamaño y el canal de comercialización. El valor por unidad también varía según estas condiciones. Le puede interesar: “Antioquia representa el 18% de la producción de pollos y huevos”: Fenavi Los huevos se comercializan en diferentes tamaños, identificados habitualmente con referencias como A, AA y AAA. Estas diferencias inciden en el precio final que paga el consumidor, junto con los costos de producción, transporte y distribución. Aunque el valor puede cambiar entre tiendas de barrio, supermercados y otros establecimientos, el huevo mantiene una presencia importante en la alimentación cotidiana por su disponibilidad y sus distintas formas de preparación.

Donaciones para ampliar el acceso al huevo

FOTO EL COLOMBIANO

La conmemoración de este año también busca llamar la atención sobre las dificultades que enfrentan algunos hogares para acceder a una alimentación suficiente. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el 21,1% de los hogares colombianos experimentó inseguridad alimentaria moderada o grave en 2025. Aunque el indicador disminuyó frente al 25,5% registrado en 2024, la situación continúa siendo un desafío para el país. Ante lo anterior, Fenavi anunció la campaña Colombia se levanta con huevos, que comenzará con la donación de un millón de unidades por parte de los avicultores a los bancos de alimentos. Dicha propuesta tendrá una segunda fase en la que los ciudadanos podrán contribuir mediante la plataforma donahuevos.com, con el propósito de ampliar el alcance de las entregas a personas en condición de vulnerabilidad. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La campaña también contempla una carrera de 7 y 11 kilómetros en Bogotá, prevista para el 25 de octubre, en la que se espera la participación de 6.000 personas. Las actividades buscan vincular la celebración con acciones concretas de apoyo alimentario, en un momento en que las cifras oficiales muestran que una parte de la población aún enfrenta dificultades para garantizar el acceso regular a los alimentos. Lea más: Por qué no debe lavar los huevos antes de guardarlos y otras recomendaciones sobre este superalimento

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