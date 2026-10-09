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Día Mundial del Huevo: cada colombiano consume 366 unidades al año y producción sigue creciendo

Colombia produjo 19.402 millones de huevos en 2025 y Fenavi proyecta llegar a 20.200 millones este año. La celebración estará acompañada por una campaña de donación para ampliar el acceso a esta proteína, mientras la reducción en el ingreso de nuevas aves podría incidir en la oferta y los precios de 2027.

  • Cada colombiano consume, en promedio, 366 huevos al año, una cifra equivalente a casi una unidad diaria, según Fenavi. FOTO EL COLOMBIANO
    Cada colombiano consume, en promedio, 366 huevos al año, una cifra equivalente a casi una unidad diaria, según Fenavi. FOTO EL COLOMBIANO
  • FOTO EL COLOMBIANO
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Johan Alexis García Blandón
Johan Alexis García Blandón
hace 3 horas
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El huevo es uno de los alimentos más habituales en la mesa de los colombianos. Su presencia en desayunos, almuerzos y cenas, junto con su disponibilidad y facilidad de preparación, lo ha convertido en una fuente de proteína de consumo cotidiano. Las cifras del sector avícola reflejan esa demanda: en promedio, cada colombiano consume 366 huevos al año, cerca de una unidad diaria.

Este viernes 9 de octubre, cuando se conmemora el Día Mundial del Huevo, el país celebra la importancia de un alimento que también mueve una industria de gran escala. De acuerdo con la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), la producción nacional llegó a 19.402 millones de unidades en 2025, un crecimiento de 9,1% frente al año anterior.

Las perspectivas para 2026 apuntan a un nuevo incremento. Fenavi proyecta que la producción y comercialización se acerquen a los 20.200 millones de huevos al cierre del año, en respuesta a la demanda interna.

El volumen de consumo también pone de relieve la importancia del producto para el presupuesto de los hogares. En el mercado colombiano, una cubeta de 30 huevos puede costar entre $11.000 y $20.000, dependiendo del establecimiento, la ubicación, el tamaño y el canal de comercialización. El valor por unidad también varía según estas condiciones.

Le puede interesar: “Antioquia representa el 18% de la producción de pollos y huevos”: Fenavi

Los huevos se comercializan en diferentes tamaños, identificados habitualmente con referencias como A, AA y AAA. Estas diferencias inciden en el precio final que paga el consumidor, junto con los costos de producción, transporte y distribución.

Aunque el valor puede cambiar entre tiendas de barrio, supermercados y otros establecimientos, el huevo mantiene una presencia importante en la alimentación cotidiana por su disponibilidad y sus distintas formas de preparación.

Donaciones para ampliar el acceso al huevo

FOTO EL COLOMBIANO
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La conmemoración de este año también busca llamar la atención sobre las dificultades que enfrentan algunos hogares para acceder a una alimentación suficiente.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el 21,1% de los hogares colombianos experimentó inseguridad alimentaria moderada o grave en 2025. Aunque el indicador disminuyó frente al 25,5% registrado en 2024, la situación continúa siendo un desafío para el país.

Ante lo anterior, Fenavi anunció la campaña Colombia se levanta con huevos, que comenzará con la donación de un millón de unidades por parte de los avicultores a los bancos de alimentos.

Dicha propuesta tendrá una segunda fase en la que los ciudadanos podrán contribuir mediante la plataforma donahuevos.com, con el propósito de ampliar el alcance de las entregas a personas en condición de vulnerabilidad.

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La campaña también contempla una carrera de 7 y 11 kilómetros en Bogotá, prevista para el 25 de octubre, en la que se espera la participación de 6.000 personas.

Las actividades buscan vincular la celebración con acciones concretas de apoyo alimentario, en un momento en que las cifras oficiales muestran que una parte de la población aún enfrenta dificultades para garantizar el acceso regular a los alimentos.

Lea más: Por qué no debe lavar los huevos antes de guardarlos y otras recomendaciones sobre este superalimento

Menos pollitas en producción: ¿qué puede pasar con los precios?

Mientras la demanda se mantiene elevada, los indicadores de entrada de nuevas aves a los sistemas productivos muestran una reducción que podría tener efectos en el mercado durante los próximos meses.

Las cifras de Fenavi indican que entre enero y julio de 2026 ingresaron a los sistemas de producción cerca de 30,4 millones de pollitas, frente a 34,5 millones en el mismo periodo de 2025. Esto representa una disminución aproximada de 11,8%.

El encasetamiento, como se conoce el ingreso de aves de un día destinadas a la producción, es un indicador que permite anticipar cambios en la oferta de huevo. Las pollitas comienzan su etapa productiva alrededor de la semana 19, por lo que las variaciones en su ingreso a las granjas se reflejan en la disponibilidad comercial con varios meses de diferencia.

Conozca también: Colombia rompe récord histórico: cada persona consume un huevo diario en promedio, según Fenavi

Por esa razón, la reducción observada durante los primeros siete meses de 2026 podría moderar el crecimiento de la producción y contribuir a una recuperación de los precios en 2027, después del ciclo de expansión de la oferta y de las caídas de precios que comenzaron en 2024.

No obstante, el comportamiento final dependerá de la evolución de la demanda, los costos de alimentación de las aves, la logística y las decisiones de producción de las empresas avícolas. La reducción del encasetamiento, por sí sola, no permite establecer cuánto subiría el precio ni en qué momento ocurriría.

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