Día Mundial del Huevo: cada colombiano consume 366 unidades al año y producción sigue creciendo

El huevo es uno de los alimentos más habituales en la mesa de los colombianos. Su presencia en desayunos, almuerzos y cenas, junto con su disponibilidad y facilidad de preparación, lo ha convertido en una fuente de proteína de consumo cotidiano. Las cifras del sector avícola reflejan esa demanda: en promedio, cada colombiano consume 366 huevos al año, cerca de una unidad diaria.
Este viernes 9 de octubre, cuando se conmemora el Día Mundial del Huevo, el país celebra la importancia de un alimento que también mueve una industria de gran escala. De acuerdo con la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), la producción nacional llegó a 19.402 millones de unidades en 2025, un crecimiento de 9,1% frente al año anterior.
Las perspectivas para 2026 apuntan a un nuevo incremento. Fenavi proyecta que la producción y comercialización se acerquen a los 20.200 millones de huevos al cierre del año, en respuesta a la demanda interna.
El volumen de consumo también pone de relieve la importancia del producto para el presupuesto de los hogares. En el mercado colombiano, una cubeta de 30 huevos puede costar entre $11.000 y $20.000, dependiendo del establecimiento, la ubicación, el tamaño y el canal de comercialización. El valor por unidad también varía según estas condiciones.
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Los huevos se comercializan en diferentes tamaños, identificados habitualmente con referencias como A, AA y AAA. Estas diferencias inciden en el precio final que paga el consumidor, junto con los costos de producción, transporte y distribución.
Aunque el valor puede cambiar entre tiendas de barrio, supermercados y otros establecimientos, el huevo mantiene una presencia importante en la alimentación cotidiana por su disponibilidad y sus distintas formas de preparación.