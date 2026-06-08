Estados Unidos le negó el ingreso a Omar Artan, árbitro somalí que iba a dirigir fase final del Mundial 2026

Una nueva polémica envuelve la previa del Mundial 2026. Omar Abdulkadir Artan, árbitro somalí que debía dirigir en la fase final de la cita orbital en Norteamérica, vio denegada su entrada en Estados Unidos, denunció este lunes 8 de junio un responsable somalí. Le puede interesar: Portugal empezó el “final” de su camino al Mundial con victoria ante Chile, ¿qué le resta a los rivales de Colombia? Aún se desconocen los motivos de esta expulsión. Omar Abdulkadir Artan disponía de un visado en regla, indicó a la AFP Ciise Aden Abshir, alto asesor del Ministerio somalí de Juventud y Deportes, interrogado por la agencia internacional.

Omar Abdulkadir Artan, árbitro somalí. FOTO: AFP

Somalia es uno de los numerosos países cuyos ciudadanos están sujetos a una prohibición de viajar a Estados Unidos por parte del gobierno de Donald Trump. “La comunidad del fútbol debería apoyarlo en este momento difícil”, añadió el antiguo capitán de la selección nacional somalí. Omar Artan “figura entre los árbitros más respetados de África y (...) negarle la entrada a Estados Unidos e impedirle arbitrar (...) perjudica no solo a su persona, sino que también socava el compromiso del fútbol con la equidad, el mérito y el espíritu de fair play”, lamentó Ciise Aden Abshir.

Omar Abdulkadir Artan debía ser el primer árbitro somalí en dirigir en una fase final de la Copa del Mundo. Con 34 años, formaba parte de los 52 hombres de amarillo seleccionados para llevar el silbato en el Mundial, organizado conjuntamente en junio y julio por Canadá, México y Estados Unidos. Titular del estatus de la Fifa desde 2018, Artan arbitra en la liga somalí y fue nombrado mejor árbitro del año por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en 2025.

Artan fue elegido como el mejor árbitro de África en 2025. FOTO: AFP