Portugal empezó el “final” de su camino al Mundial con victoria ante Chile, ¿qué le resta a los rivales de Colombia?

La Selección de Portugal derrotó el sábado a la Selección de Chile 2-1 en un partido amistoso jugado en el estadio de Jamor, cerca de Lisboa, preparatorio para el Mundial de Norteamérica 2026, que se inicia el próximo jueves en Ciudad de México con el partido entre el seleccionado local y Sudáfrica.
Pese al amplio dominio que ejercieron los lusos –que contaron con Cristiano Ronaldo desde el inicio del encuentro– durante todo el partido, recién en la segunda etapa lograron plasmarlo en la red rival, con los goles de Gonçalo Guedes a los 58 minutos y del capitán, Bruno Fernandes, a los 75 minutos, con un remate desde fuera del área marca registrada.