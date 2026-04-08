Polémica en España: Deossa es noticia fuera de la cancha y se vuelve viral entrenando boxeo

El nombre de Nelson Deossa ha comenzado a generar conversación en España, no solo por su presente deportivo con el Real Betis, sino también por situaciones extradeportivas que han captado la atención de los medios.
En los últimos días, algunos medios españoles han especulado sobre la ausencia del colombiano en cuatro compromisos recientes del Betis, vinculándola a un supuesto romance con la hija de Joaquín Sánchez, ídolo histórico del club. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial sobre estas versiones, que se mantienen en el terreno de los rumores.