Polémica en España: Deossa es noticia fuera de la cancha y se vuelve viral entrenando boxeo

El nombre de Nelson Deossa ha comenzado a generar conversación en España, no solo por su presente deportivo con el Real Betis, sino también por situaciones extradeportivas que han captado la atención de los medios. En los últimos días, algunos medios españoles han especulado sobre la ausencia del colombiano en cuatro compromisos recientes del Betis, vinculándola a un supuesto romance con la hija de Joaquín Sánchez, ídolo histórico del club. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial sobre estas versiones, que se mantienen en el terreno de los rumores.

Mientras tanto, Deossa ha sido protagonista en redes sociales por una faceta completamente distinta: su incursión en el boxeo. El mediocampista ha comenzado a entrenar esta disciplina en la ciudad de Sevilla, aprovechando sus tiempos libres para complementar su preparación física. Este nuevo hábito no es exclusivo del colombiano dentro del plantel verdiblanco. Jugadores como Abde Ezzalzouli y Antony también han incursionado recientemente en el boxeo, todos bajo la guía del mismo entrenador, en una tendencia que gana fuerza como método alternativo de acondicionamiento físico.

El boxeo se ha convertido en una herramienta cada vez más utilizada por futbolistas de élite, ya que mejora la resistencia, la coordinación, los reflejos y la concentración, aspectos clave para el rendimiento dentro del campo. En el caso de Deossa, esta práctica podría representar un complemento importante en su desarrollo profesional.