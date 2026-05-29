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Néstor Lorenzo reveló detalles sobre el estado físico y mental actual de James Rodríguez; esto dijo

El director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, tuvo una charla donde respondió distintas dudas sobre la actualidad de sus dirigidos, entre ellos el capitán, James Rodríguez.

  • James Rodríguez marcó 6 goles y dio 4 asistencias en 8 partidos mundialistas. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    James Rodríguez marcó 6 goles y dio 4 asistencias en 8 partidos mundialistas. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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Néstor Lorenzo dio su primera entrevista después de la rueda de prensa donde hizo públicos los nombres de los 26 convocados de la Selección Colombia para el Mundial de Norteamérica 2026. Uno de los convocados más cuestionados fue James Rodríguez, principalmente por su falta de ritmo y escasos minutos sumados en la temporada con el Minnesota United de la MLS.

El cucuteño es pieza fundamental en el esquema del técnico argentino. El jugador siempre fue tomado en cuenta en torneos oficiales bajo el mando de Lorenzo, por lo que su argumentación sobre la actualidad del “10” disipa las dudas del porqué de su convocatoria.

“James está muy bien, muy motivado. Ha jugado muy poco, vamos a llevarlo de a poco. Lo estamos trabajando en la parte física y en contacto con el balón. Está bien de acá (mente) y eso es importante. Tanto en Minnesota cuando no jugaba como en Medellín, hizo un trabajo complementario”, comentó el estratega al mando del seleccionado cafetero.

Lorenzo también destacó los ítems que utiliza para convocar a un jugador y cómo le da seguimiento a los mismos mientras están en su equipo. El técnico mencionó la importancia de conocer al jugador más allá del rendimiento en la cancha y el tacto justo que se debe tener para dar las noticias de una posible convocatoria.

Por último, hizo énfasis en lo importantes que serán los partidos de preparación ante Costa Rica y Jordania, los cuales servirán como preparativos para el debut mundialista ante Uzbekistán el próximo 17 de mayo.

Lea también: Dónde ver el Mundial 2026 en Colombia: canales, plataformas, precios y lo que debe saber sobre las VPN

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