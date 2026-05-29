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Desempleo en Medellín subió a 9,8% a abril, mientras en Colombia se estancó en 8,8%

Colombia sumó 701.000 ocupados en abril, pero la tasa de desempleo permaneció estable en 8,8%, según cifras reveladas este viernes por el Dane.

  • La tasa de desempleo para abril fue de 8,8%. FOTO EL COLOMBIANO.
    La tasa de desempleo para abril fue de 8,8%. FOTO EL COLOMBIANO.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 2 horas
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La tasa de desempleo en Colombia se ubicó en 8,8% para abril de 2026, lo que significa que no hubo una caída y ni un aumento en puntos porcentuales. El indicador se mantuvo en la misma cifra reportada en el mismo mes del año pasado.

Así lo reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, en su acostumbrada rueda de prensa este 29 de mayo.

El Dane explicó que la Tasa Global de Participación, que mide la cantidad de personas disponibles para trabajar, subió de 63,7% a 64,7%, lo que representó un aumento de 1 punto porcentual.

Entérese: Medellín, la segunda ciudad donde más creció el desempleo en el primer trimestre del 2026

Al mismo tiempo, la Tasa de Ocupación pasó de 58,1% a 59,1%, con un incremento de 0,9 puntos porcentuales frente a abril del año pasado.

Esto significa que más personas ingresaron al mercado laboral y también más ciudadanos lograron conseguir empleo durante el último año.

La cifra de desempleados escaló a 67.000 personas

El Dane reveló que la cantidad de personas desocupadas también aumentó. En abril de 2026, la población desempleada creció en 67.000 personas, equivalente a una variación de 3%.

El incremento se concentró principalmente en otras cabeceras municipales, donde el desempleo subió 8%, seguido por las 13 ciudades y áreas metropolitanas, con un aumento de 3%.

¿Qué sectores generaron más empleo?

Por actividades económicas, los mayores aumentos en ocupación se registraron en Administración pública, defensa, educación y atención de la salud humana, sectores que sumaron 234.000 nuevos ocupados.

La construcción aportó otros 153.000 empleos, mientras que las actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otros servicios añadieron 148.000 personas ocupadas.

En contraste, el comercio y reparación de vehículos fue el sector con peor comportamiento, al perder 85.000 ocupados durante el último año.

Desempleo en Medellín subió a 9,8%

En Medellín la tasa de desocupación se ubicó en 9,8% para el trimestre móvil febrero-abril, un aumento de 2 puntos porcentuales frente al mismo trimestre del año pasado.

La directora del Dane precisó que ese comportamiento se explica por el incremento de la población desocupada en 53.000 personas. La cifra de ocupados cerró en 2,15 millones.

Las actividades económicas que más aportaron al aumento de trabajadores fueron: Administración pública y Defensa, educación y atención a la salud humana con 1 punto porcentual, y otras ramas con otro punto porcentual.

Las que más cayeron fueron: Industrias manufactureras (-1,6 puntos), Comercio y reparación de vehículos (-1,4) y Alojamientos y servicio de comida (-0,1)

Durante el trimestre móvil febrero-abril de 2026, las mayores tasas de desempleo del país se registraron en Quibdó, con 25,1%; Cartagena, con 13,1%; y Riohacha, con 12,8%.

Por el contrario, las menores tasas se observaron en Villavicencio, con 7,5%; Pereira área metropolitana, con 7,6%; y Bucaramanga área metropolitana, con 7,9%.

Pereira fue además una de las ciudades que presentó una variación estadísticamente significativa en la reducción del desempleo.

Le puede gustar: Trabajadores por cuenta propia subieron 4,6% en marzo, pese a que el desempleo en Colombia cayó al 8,8%

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