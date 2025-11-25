El Santos de Brasil, a un pelo del descenso y sin Neymar en la cancha por molestias físicas

El Santos de Neymar sigue en zona de descenso del Brasileirão tras empatar este lunes 1-1 en Porto Alegre contra el Internacional, un resultado que los dejó con un punto menos que el Vitória, primer equipo fuera de la zona roja, en la jornada 36 del torneo. Sin Ney en el campo, apartado por molestias en la rodilla durante el partido frente al Mirassol, el Santos no logró salir de la zona de descenso, en la que entró el pasado domingo 23 de noviembre, tras el triunfo 1-3 del Vitória contra el colista Sport Recife.

Durante el partido frente a Internacional, donde ambos estaban urgidos por salvar la categoría, los locales lograron adelantarse con un gol de su capitán Alan Patrick en el minuto 20. El Inter, dirigido por el argentino Ramón Díaz, desaprovechó varias oportunidades para ampliar la ventaja y, en la segunda mitad, el argentino Álvaro Barreal puso el empate final que dejaría a ambos sin mucho avance en la fecha.