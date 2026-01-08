Video | Atlético Nacional ya confirmó la llegada de su segundo refuerzo para 2026, Nicolás Rodríguez

Atlético Nacional presentó de manera oficial a Nicolás Rodríguez Calderón, quien a pesar de su juventud (21 años) llega como un refuerzo importante para la temporada 2026. El extremo derecho viene de actuar en el Orlando City de Estados Unidos, bajo la dirección del técnico antioqueño Óscar Pareja, exfigura del DIM, el Deportivo Cali y la Selección Colombia.

Precisamente, el estratega paisa, quien lidera el club estadounidense desde hace cinco años, destacó las capacidades de Rodríguez y su enorme proyección. “Es hábil, rápido y posee un perfil izquierdo muy útil. La experiencia en la MLS le ayudará, indudablemente, a mejorar sus intensidades de juego y a aprovechar el talento que posee”, comentó Pareja a este diario.

Sobre su faceta personal, el técnico manifestó que Nicolás es una persona muy noble y añadió que “aporta energía y verticalidad en los costados; además, tiene condiciones para el gol”.

Nacido el 22 de agosto de 2004 en San José del Guaviare, Rodríguez es zurdo y suele desempeñarse como extremo a perfil cambiado o como volante creativo. Mide 1.74 metros y, según los expertos, encarna el prototipo del “extremo moderno” del fútbol colombiano. Posee un destacado dribbling en corto y es muy efectivo en el uno contra uno, gracias a un centro de gravedad bajo que le permite cambios de dirección veloces.

Otra de sus grandes virtudes es el balón parado, pues es cobrador habitual de tiros libres y de esquina. A diferencia de los extremos tradicionales que solo buscan la línea de fondo, Nicolás Rodríguez tiene el criterio de un “10” para asistir a sus compañeros.

