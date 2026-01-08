x

Video | Atlético Nacional ya confirmó la llegada de su segundo refuerzo para 2026, Nicolás Rodríguez

El cuadro verde había hecho oficial esta semana la firma del lateral argentino Milton Casco.

  El futbolista colombiano Nicolás Rodríguez fue una de las figuras del Orlando City en la temporada pasada. Llega con su talento a Nacional. Foto cortesía Atlético Nacional.
    El futbolista colombiano Nicolás Rodríguez fue una de las figuras del Orlando City en la temporada pasada. Llega con su talento a Nacional. Foto cortesía Atlético Nacional.
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
Atlético Nacional presentó de manera oficial a Nicolás Rodríguez Calderón, quien a pesar de su juventud (21 años) llega como un refuerzo importante para la temporada 2026. El extremo derecho viene de actuar en el Orlando City de Estados Unidos, bajo la dirección del técnico antioqueño Óscar Pareja, exfigura del DIM, el Deportivo Cali y la Selección Colombia.

Precisamente, el estratega paisa, quien lidera el club estadounidense desde hace cinco años, destacó las capacidades de Rodríguez y su enorme proyección. “Es hábil, rápido y posee un perfil izquierdo muy útil. La experiencia en la MLS le ayudará, indudablemente, a mejorar sus intensidades de juego y a aprovechar el talento que posee”, comentó Pareja a este diario.

Sobre su faceta personal, el técnico manifestó que Nicolás es una persona muy noble y añadió que “aporta energía y verticalidad en los costados; además, tiene condiciones para el gol”.

Nacido el 22 de agosto de 2004 en San José del Guaviare, Rodríguez es zurdo y suele desempeñarse como extremo a perfil cambiado o como volante creativo. Mide 1.74 metros y, según los expertos, encarna el prototipo del “extremo moderno” del fútbol colombiano. Posee un destacado dribbling en corto y es muy efectivo en el uno contra uno, gracias a un centro de gravedad bajo que le permite cambios de dirección veloces.

Otra de sus grandes virtudes es el balón parado, pues es cobrador habitual de tiros libres y de esquina. A diferencia de los extremos tradicionales que solo buscan la línea de fondo, Nicolás Rodríguez tiene el criterio de un “10” para asistir a sus compañeros.

Lea también: Experiencia y polifuncionalidad: ¿Qué esperar de Milton Casco en Nacional?

Su cuna fue Fortaleza

Se formó y debutó en Fortaleza CEIF, donde fue pieza clave tanto en el ascenso como en la consolidación del equipo en la Primera A durante 2024 y 2025. Su proceso incluye llamados a los microciclos de la Selección Colombia Sub-20 (bajo el mando de César Torres), y su rendimiento lo ha puesto en el radar del combinado mayor de cara al futuro.

Aunque no es centrodelantero, garantiza una cuota goleadora de entre 5 y 8 tantos por temporada, muchos de media distancia. Entre 2024 y 2025 figuró entre los máximos asistentes de la Liga BetPlay por su precisión en los centros.

Estilo de juego y mercado

Al jugar por derecha siendo zurdo, su movimiento natural es enganchar hacia el centro para buscar el remate o el pase filtrado. Por estas condiciones, Nicolás era uno de los jugadores más codiciados del actual mercado. Además de Nacional, Millonarios indagó por sus servicios debido a su potencial de reventa. Y desde el exterior, clubes de la MLS y de Argentina (como Talleres de Córdoba) realizaron seguimientos a sus datos físicos y técnicos.

Le puede interesar: “Viví errores, aprendizajes, momentos difíciles”: la temporada que moldeó a Juan José Arias en Nacional

Los analistas destacan, por encima de todo, su personalidad: no evade la responsabilidad de pedir la pelota en momentos críticos. Asimismo, su paso por Fortaleza y Orlando City le otorgó una inteligencia emocional y un manejo de medios poco común en deportistas de su edad.

Tras la inminente salida de Marino Hinestroza que hasta ayer seguía sin reportarse a la pretemporada de Nacional, a la espera de ser vendido al exterior, Nicolás surge como una buena alternativa en el ataque del conjunto que dirige Diego Arias para la temporada 2026.

Liga Betplay

