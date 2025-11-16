x

Noruega, liderada por Erling Haaland, se clasificó al Mundial 2026

La Selección de Noruega volverá a Mundial tras competir en el de Francia 1998 y luego de vencer a Italia 4-1 este domingo.

  • Erling Haaland convirtió 16 en el clasificatorio al Mundial,. Este domingo convirtió dos. FOTO @HAALAND
Agencia AFP
16 de noviembre de 2025
bookmark

Noruega goleó este domingo 4-1 a Italia en Milán, se clasificó para el Mundial 2026 y obliga a los italianos a pasar por el repechaje como última oportunidad para estar en Norteamérica.

Guiada por un doblete de Erling Haaland, Noruega termina la fase de grupos como líder de la llave I, con pleno de victorias y 24 puntos, seis más que Italia, un recorrido que devuelve a los Vikingos Rojos a su primer Mundial desde 1998.

El atacante del Inter de Milán Francesco Pio Esposito adelantó a los 11 minutos a Italia, una diana que hizo soñar al público de San Siro.

Los locales llegaron por delante en el marcador al descanso pero Antonio Nusa empató a los 63 minutos, antes de que Haaland mostrase su versión más letal.

En apenas dos minutos, el ariete del Manchester City asestó dos golpes de realidad a Italia (78’, 80’) antes de que Jorgen Strand Larsen decorase aún más el marcador en el tiempo añadido (90+3’).

