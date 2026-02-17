$851 millones en contratos ha recibido la hija de Berenice Bedoya, entre la alcaldía de Quintero y mientras su mamá legisla

La senadora del Partido Alianza Social Independiente (ASI), Berenice Bedoya, se encuentra en medio de una tormenta política tras la denuncia de un exasesor legislativo que señala un presunto esquema de coimas y “asesores fantasma” en su equipo.
Según la denuncia, la congresista habría exigido al abogado Sergio Mesa, su entonces asesor, el pago de $4 millones para Sebastián Arboleda Alzate, su yerno, y $2,5 millones para su hija Valeria Casas Bedoya.
Puede leer: Detalles de la denuncia contra la senadora Berenice Bedoya sobre coimas a miembro de su UTL: hasta tendría asesores “fantasma”
EL COLOMBIANO estableció que, entre 2020 y 2023, la hija de la congresista contrató en Antioquia con diversas entidades por un valor superior a $314 millones en distintos contratos suscritos. Sus servicios legales fueron prestados en la Institución Universitaria Pascual Bravo, Secretaría de Infraestructura de Medellín, la Alcaldía del Municipio de La Ceja (Antioquia), entre otros.
En Medellín, todos los contratos se celebraron bajo la administración de Daniel Quintero Calle, hoy candidato presidencial, cuya gestión enfrenta cuestionamientos por imputaciones a exfuncionarios relacionadas con presuntos actos de corrupción.
Este diario accedió a los documentos de prestación de servicios de Casas Bedoya, abogada con una especialización en contratación estatal y otra en derecho administrativo. Cada contrato tiene objetos contractuales distintos.