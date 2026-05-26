Muere Sonny Rollins, figura del jazz y referente del saxofón tenor, a los 95 años

El saxofonista y compositor Sonny Rollins falleció este lunes 25 de mayo a los 95 años en su residencia de Woodstock, en el estado de Nueva York, Estados Unidos, según informó su publicista Terri Hinte mediante un comunicado en el que no se precisó la causa de la muerte.

Rollins, reconocido por su influencia en el jazz y conocido como el “Coloso del saxofón”, desarrolló una carrera que se extendió durante varias décadas y trabajó junto a figuras como Miles Davis, Thelonious Monk, Dizzy Gillespie y Max Roach.

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Nacido el 7 de septiembre de 1930 en Harlem, Nueva York, Rollins fue el menor de tres hijos de una familia migrante procedente de las Islas Vírgenes. Sus primeros pasos en la música fueron como pianista, aunque posteriormente se enfocó en el saxofón, instrumento con el que alcanzó reconocimiento internacional.

De acuerdo con información divulgada por la agencia EFE, el periodo más activo de su carrera se concentró en la década de 1950, cuando grabó algunos de los discos más importantes de su trayectoria como líder de agrupación. Su estilo fue identificado por un sonido descrito como de «un tono con un vibrato ligero», mientras que la solidez de sus interpretaciones fue comparada con la del saxofonista Coleman Hawkins.