Se acabó la ilusión: Argentina venció a Colombia y jugará la final contra Marruecos

Argentina le vuelve a aplicar a Colombia el mismo juego y resultado del Sudamericano, y lo venció 1-0, para avanzar a la final del Mundial Sub 20 en Chile. A los 72 minutos, Mateo Silvetti, que había ingreso en el segundo tiempo, marcó para Argentina. El jugador del Inter Miami aprovechó una falla en defensa de los cafeteros para marcar y convertirse en el segundo finalista del Mundial Sub 20, ratificando además, su rol de favorito. Colombia estuvo cerca de marcar, en dos ocasiones, a través de Emilio Aristizábal, pero no pudo concretar y esto le permitió a Argentina quedarse con la victoria, además, los cafeteros perdieron, en el minuto 78 a Jhon Rentería por doble amarilla. Rentería, había ingresado a los 35 minutos del primer tiempo, en lugar de Joel Canchimbo quien salió lesionado. Ya con el marcador adverso y un jugador menos, fue más difícil para los dirigidos por César Torres para alcanzar la igualdad y forzar al alargue. Ahora, Colombia que recupera a Carlos Sarabia y el goleador Néiser Villarreal, se medirá el sábado ante Francia, por el tercer lugar. Argentina y Marruecos por su parte se enfrentarán el sábado por el título del certamen.

La previa

Tal y como se esperaba, el técnico César Torres realizó varias novedades en la nómina titular de Colombia para el duelo ante Argentina, por la semifinal del Mundial Sub 20 en Chile. Algunas por lesión y otras por acumulación de amarillas. La nómina inicialista está integrada por Jordan García; Julián Bazán, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Elkin Rivero, Joel Romero, Kéner González; Joel Canchimbo, Emilio Aristizábal y Óscar Perea. En defensa regresa el central Simón García, el jugador de Atlético Nacional, ausente ante España por acumulación de amarillas, y Julián Bazán repite tras la ausencia de Carlos Sarabia por amaillas.

En el medio campo, Joel Romero lo hará en lugar de Jordan Barrera, quien se pierde el juego por lesión, y Emilio Aristizábal, quien tendrá la misión de remplazar a Néiser Villarreal, ausentes por acumulación de amarillas. Simón, quien ha sido uno de los jugadores claves de la defensa cafetera, fue protagonista del duelo por el Sudamericano contra los argentinos, pues terminó con la nariz rota, y luego del torneo tuvo que ser operado.

Por ello, es uno de los jugadores que quiere tomar revancha de la derrota que sufrió Colombia en la fase final del Sudamericano 1-0. “Sigue el recuerdo ahí de lo que pasó en ese duelo, terminé con la nariz fracturada, pero esperamos que ahora sea diferente y nos vamos a jugar un partido por el todo, queremos ser finalistas”, dijo en rueda de prensa el defensa que milita en Atlético Nacional. Otra novedad en la defensiva será la ausencia de Carlos Sarabia por amarillas, en su lugar el técnico Torres tendrá que elegir entre Julián Bazán, quien ya jugó ante España, y Weimar Vivas, quien también suma algunos minutos con la Tricolor en el Mundial.