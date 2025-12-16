El francés Ousmane Dembélé conquistó el premio The Best

Ousmane Dembélé confirmó su favoritismo al quedarse con el premio The Best, con el que la FIFA reconoce al mejor jugador del año y cuya gala se celebró este martes en el hotel Fairmont de Doha (Catar).

El delantero del Paris Saint-Germain se quedó con el reconocimiento después de lograr el Balón de Oro. La consecución de la Liga de Campeones con el conjunto parisino fue uno de los principales avales del exbarcelonista.

Puede leer: Este es el once ideal femenino de The Best 2025: Barcelona y Chelsea dominaron la elección

Precisamente, otros tres jugadores del Barça, los españoles Lamine Yamal y Pedri González y el brasileño Raphinha, optaban también al premio, igual que el madridista Kylian Mbappé, el marroquí Achraf Hakimi (PSG), los ingleses Harry Kane (Bayern Múnich) y Cole Palmer (Chelsea FC), los portugueses Nuno Mendes (PSG) y Vitinha (PSG) y el egipcio Mohamed Salah (Liverpool FC).