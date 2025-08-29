Dayro Moreno, el goleador eterno que busca un lugar en la Selección: ¿Lo llamarán?

La historia de Dayro Moreno parecía ya escrita. Goleador histórico del fútbol colombiano, con una carrera marcada por títulos, pasos internacionales y un legado indiscutible. Sin embargo, lo que está haciendo en 2025 supera cualquier expectativa.
A sus 39 años no solo se mantiene vigente, sino que lidera al Once Caldas y al balompié nacional, con actuaciones que lo han convertido en protagonista de la Copa Sudamericana y en el delantero más efectivo del campeonato local. La pregunta inevitable es: ¿cómo dejar por fuera de la Selección a un jugador que está viviendo semejante presente?