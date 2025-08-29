Las cartas de Venezuela para enfrentar a Colombia por Eliminatorias

Venezuela convocó a José “El Brujo” Martínez pese a una fractura que lo llevó al quirófano, con la esperanza de que esté disponible para el crucial partido final ante Colombia en el que apuesta a conseguir un boleto al repechaje del Mundial de 2026.

Lea: Luis Díaz prende la ilusión de Colombia ante Bolivia y Venezuela: “Sé que vamos a clasificar”

El centrocampista del Corinthians de Brasil no puede disputar el partido ante Argentina, el penúltimo de la Vinotinto en la eliminatoria sudamericana, por acumulación de tarjetas amarillas, pero el seleccionador Fernando Batista lo llamó con la ilusión de que vista los botines en el clásico de la última fecha.

El Bocha llamó igualmente al portero Rafael Romo y el mediocampista ofensivo Yeferson Soteldo pese a también estar en duda por problemas físicos, según la lista de convocados divulgada por la Federación Venezolana de Fútbol.