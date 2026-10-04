“Vamos a tomar fuertes medidas”: Lara reacciona a denuncia por 13.000 hectáreas de minería ilegal en Chocó

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, puso el foco sobre una denuncia que compromete la explotación ilegal de oro en un predio de 13.000 hectáreas ubicado en Nóvita, Chocó, y que, según su propietario, podría tener además una conexión con la financiación de campañas políticas.
Lara compartió en su cuenta de X un reportaje de Semana que documentó las denuncias de Jesús Carmelo López Benítez, propietario de los terrenos, quien asegura que su finca fue ocupada para desarrollar actividades de minería ilegal y que en la zona operarían más de 100 retroexcavadoras.
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El ministro acompañó la publicación con un video grabado desde un helicóptero Mi-17 durante un sobrevuelo de varios minutos sobre zonas de minería ilegal en el Chocó.
“Con el Estatuto Antiterrorista que vamos a presentar la semana entrante en el Consejo de Política Criminal, vamos a tomar fuertes medidas contra la gran minería criminal”, señaló Lara.