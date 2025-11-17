x

Escándalo en África: Nigeria acusa a Congo de usar vudú en penales tras eliminación del Mundial 2026

Nigeria quedó fuera del Mundial 2026 tras caer con Congo en penales, mientras su técnico Eric Chelle denunció presuntos rituales de “vudú” en la definición.

  • El técnico Eric Chelle, de Nogeria, denunció rituales del cuerpo técnico congoleño en los penaltis y desató un escándalo en las Eliminatorias de África. FOTO: Tomada de redes sociales.
El Colombiano
hace 9 horas
La ruta africana hacia el Mundial 2026 sumó este domingo un capítulo tan inesperado como escandaloso.

Nigeria, una de las potencias históricas del continente, quedó eliminada a manos de la República Democrática del Congo y, acto seguido, su técnico Eric Chelle desató una tormenta mediática al asegurar que un miembro del cuerpo técnico rival realizó “vudú” durante la tanda de penales.

La derrota —4-3 desde los 11 metros tras un empate 1-1 en el tiempo reglamentario— no solo dejó fuera a las Súper Águilas del repechaje intercontinental, sino que las condenó a perderse dos Mundiales consecutivos, algo inédito desde que debutaron en la Copa del Mundo de 1994.

Lea más: Portugal clasifica al Mundial 2026, como la selección número 32; así la Fifa le dio la bienvenida

Nigeria denuncia “vudú” durante los penales

Chelle, visiblemente irritado al final del partido, no se guardó nada frente a las cámaras.

Durante los penales, el tipo del Congo hizo vudú, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, por eso estaba enojado con él”, dijo el seleccionador nigeriano, imitando con la mano el gesto que, según él, habría hecho el integrante del cuerpo técnico congoleño.

El entrenador insistió en que la persona “hacía así con agua o no sé qué”, insinuando que se trataba de un ritual para influir en la tanda. Las imágenes de televisión mostraron a Chelle caminando furioso hacia el banco rival tras el cuarto gol congoleño, el del triunfo.

Chelle incluso tuvo que ser contenido para evitar un enfrentamiento directo al borde del campo. “Me puse muy nervioso”, admitió después.

Congo al repechaje rumbo al Mundial 2026

Mientras Nigeria lidia con la frustración, la República Democrática del Congo celebra un logro histórico. El equipo, que no juega un Mundial desde 1974 —cuando participó bajo el nombre de Zaire— aseguró su lugar en el repechaje intercontinental.

La repesca se disputará en marzo en México, uno de los países anfitriones del Mundial junto a Estados Unidos y Canadá.

Allí esperan rivales como Nueva Caledonia (Oceanía) y Bolivia (Conmebol), ya clasificados a esa instancia.

El héroe de la jornada fue el arquero Timothy Fayulu, quien ingresó para la tanda de penales en lugar de Lionel Mpasi-Nzau.

Fayulu contuvo los dos últimos lanzamientos de Nigeria —los de Moses Simon y Semi Ajayi— mientras que Calvin Bassey mandó su tiro afuera. Mpasi también había sido determinante al atajar en el tiempo reglamentario.

Además: España goleó a Georgia y cada vez está más cerca del Mundial 2026 con el lucimiento de Mikel Oyarzabal

Nigeria es el país más poblado de África y un gigante futbolístico habitual en los Mundiales. Fue campeona continental en tres ocasiones y asistió a seis Copas consecutivas entre 1994 y 2018.

Pero ya quedó fuera de Catar 2022 y ahora tampoco irá a Norteamérica 2026. Para Eric Chelle —quien asumió a comienzos de año con el mandato de regresar al Mundial— el golpe es profundo. Antes de llegar a Nigeria, dirigió a Malí y alcanzó los cuartos de final de la CAN 2023.

