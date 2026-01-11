x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Alerta en el Betis: Juan Camilo Hernández salió lesionado y esto dijo el técnico Pellegrini

El cuadro de los colombianos empató 1-1 como visitante ante Real Oviedo. Nelson Deossa no jugó.

  • El colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández en una de las acciones del partido. Al final, en el minuto 80 salió lesionado. FOTO TOMADA X@RealBetis
    El colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández en una de las acciones del partido. Al final, en el minuto 80 salió lesionado. FOTO TOMADA X@RealBetis
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 7 horas
bookmark

Hay preocupación en el Betis que dirige Manuel Pellegrini por la lesión que sufrió el colombiano Juan Camilo Cucho Hernández, en el duelo de este sábado ante el Real Oviedo, en condición de visitante.

El delantero que estaba teniendo una gran actuación, y al final, fue elegido como el Jugador del Partido, pidió el cambio a los 80 minutos, porque tenía mucho dolor y salió con mucha difícultad para caminar.

En su lugar llegó Chimy Ávila, mientras que Nelson Deossa no actuó en el compromiso que el Betis, empató 1-1 como visitante ante Oviedo.

Al terminar el partido y cuando dio la rueda de prensa el técnico Pellegrini mencionó que “desgraciadamente las tres sustituciones, tanto la de Ángel Ortiz como la de Junior Firpo y como la del Cucho, fueron por lesiones musculares. Vamos a ver cómo responden en los próximos días, pero lo más probable es que nos quedemos con tres bajas”.

Ante este panorama se espera que el Betis, a través de su cuerpo médico, emita un comunicado para conocer el tipo de lesión y el tiempo de incapacidad que tendrán los jugadores.

Sobreel Cucho también afirmó que será sometido a unos exámenes más específicos para determinar el tipo de lesión, el grado y así establecer el tiempo que estará por fuera de competencia.

Esta lesión llega en muy mal momento, ya que el Betis tiene pendiente su actuación por la Copa del Rey y todo parece indicar que Juan Camilo no estaría disponible para el duelo de octavos de final ante Elche, programado para este miércoles 14 de enero.

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida