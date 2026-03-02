x

“Libérenme”: ¿cómo terminó el hijo de Tom Hanks atrapado en Medellín?

Chet Hanks, hijo de Tom Hanks y Rita Wilson, quedó atrapado en Medellín por un problema inesperado con su pasaporte. Lo que empezó como un viaje de cumpleaños se volvió mucho más complicado de lo que imaginaba.

  • Chet Hanks, hijo de Tom Hanks, varado en Medellín por problema con su pasaporte. Foto: Camilo Suárez / Redes sociales @tomhanks y @chethanx
Saray González Toro
hace 7 horas
bookmark

El actor y músico estadounidense Chet Hanks, hijo del oscarizado Tom Hanks y Rita Wilson, contó en sus redes sociales que terminó “atrapado” en Medellín tras un inesperado inconveniente con su documentación de viaje.

Según relató, el problema surgió porque decidió viajar con su pasaporte griego en lugar del estadounidense, “porque el pasaporte de EE. UU. está por expirar y a veces ni siquiera te dejan abordar si está cerca de vencer”, explicó.

Siga leyendo: De Medellín a Hollywood: la historia del paisa que hoy edita y mezcla sonido en la “meca” del cine mundial

Cuando intentó regresar a Estados Unidos, las autoridades le informaron que necesitaba una green card para poder entrar al país usando un pasaporte extranjero. “Yo soy ciudadano estadounidense, no tengo green card, y no tengo mi pasaporte de EE. UU. conmigo... Así que básicamente estoy atrapado en Medellín, manifestó Chet Hanks.

El joven actor detalló que la única opción para resolver el problema es acudir a la embajada estadounidense en Bogotá, algo que no le entusiasma. “No quiero ir a Bogotá... Así que, sí... libérenme”, con un tono de frustración y humor.

Entérese: Más de 120 empresas se reunirán en Medellín para hablar de cine

Chet compartió cómo comenzó todo: “Estoy a dos o tres horas de Medellín y pensé, ¿por qué no voy a ver a mi amigo Taylor? ¡Qué podría salir mal!”. Lo que no imaginó es que terminaría protagonizando un “storytime” real en su propio viaje.

El episodio no pasó desapercibido en redes sociales, generando comentarios y memes sobre el giro inesperado de este viaje que comenzó como una celebración de cumpleaños en Puerto Rico. Entre fans, el mensaje de Chet Hanks se convirtió rápidamente en tendencia, recordando que incluso los hijos de Hollywood pueden enfrentar contratiempos de viaje inesperados y muy humanos.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Chet Hanks no puede entrar a EE. UU. con pasaporte griego?
Aunque tiene la nacionalidad griega (por su madre Rita Wilson), al ser ciudadano estadounidense por nacimiento, la ley exige que entre y salga de EE. UU. con su pasaporte estadounidense. Al no tenerlo, el sistema le solicita una green card que él no posee.
¿Qué debe hacer el hijo de Tom Hanks para salir de Colombia?
Debe presentarse personalmente en la sección consular de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá para solicitar un pasaporte de emergencia o un “Boarding Foil” que certifique su ciudadanía ante la aerolínea.
