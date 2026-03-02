“Libérenme”: ¿cómo terminó el hijo de Tom Hanks atrapado en Medellín?

El actor y músico estadounidense Chet Hanks, hijo del oscarizado Tom Hanks y Rita Wilson, contó en sus redes sociales que terminó “atrapado” en Medellín tras un inesperado inconveniente con su documentación de viaje.

Según relató, el problema surgió porque decidió viajar con su pasaporte griego en lugar del estadounidense, “porque el pasaporte de EE. UU. está por expirar y a veces ni siquiera te dejan abordar si está cerca de vencer”, explicó.

Siga leyendo: De Medellín a Hollywood: la historia del paisa que hoy edita y mezcla sonido en la “meca” del cine mundial

Cuando intentó regresar a Estados Unidos, las autoridades le informaron que necesitaba una green card para poder entrar al país usando un pasaporte extranjero. “Yo soy ciudadano estadounidense, no tengo green card, y no tengo mi pasaporte de EE. UU. conmigo... Así que básicamente estoy atrapado en Medellín”, manifestó Chet Hanks.