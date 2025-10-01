¡A sellar el tiquete! Colombia va por la clasificación a octavos del Mundial Sub-20 ante la Noruega

La Selección Colombia tiene la posibilidad este jueves de asegurar en un alto porcentaje la clasificación a los octavos de final del Mundial Sub-20 que se realiza en Chile, cuando se enfrente a partir de las 3:00 p.m. a Noruega en el Estadio Fiscal de Talca. Un triunfo prácticamente le permitiría cumplir este primer objetivo, luego de derrotar por 1-0 en el debut a Arabia Saudita.

La Tricolor encabeza las posiciones del Grupo F con tres puntos, idéntica cifra del rival de turno que en el estreno también salió victorioso frente a Nigeria por 1-0. Es de anotar que a la siguiente ronda se clasifican directamente los dos primeros equipos, además de los dos mejores terceros de los seis grupos en contienda.

El técnico nacional, César Torres, manifestó después del debut que su elenco tiene que mejorar mucho tanto en el tema de la definición como en las segundas jugadas. “La asociación cuando nos vamos al frente a buscar el arco rival es otro aspecto a tener en cuenta, pero sabemos que este plantel tiene con qué seguir progresando”.

Se espera que el estratega mantenga a los mismos jugadores con los que inició el primer encuentro, comandados por el goleador Óscar Perea y el zaguero Simón García, dos de los destacados contra Arabia.