Exjugador de Atlético Nacional le dio la primera victoria a Colombia en Mundial Sub-20

Colombia debutó con triunfo este lunes en su duodécima participación en un Campeonato Mundial sub-20 de fútbol.
Esta vez en Chile, en el comienzo del grupo F y en el Estadio Fiscal de Talca, el combinado tricolor, dirigido por el vallecaucano César Torres venció gracias al tanto convertido por Óscar Perea.
Desde la edición de 2005 en Países Bajos, Colombia ha convertido gol en el primer partido de los certámenes de la categoría en los que ha estado.
