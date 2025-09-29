x

Exjugador de Atlético Nacional le dio la primera victoria a Colombia en Mundial Sub-20

Se trata del delantero Óscar Perea, quien anotó el gol del triunfo 1-0 ante Arabia Saudita en el Copa Mundo que se celebra en Chile. ¿Qué viene para la Selección Colombia?

  • Óscar Perea (10) ya suma 6 goles en su historial con la Selección Colombia sub-20. FOTO: Getty
    Óscar Perea (10) ya suma 6 goles en su historial con la Selección Colombia sub-20. FOTO: Getty
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

29 de septiembre de 2025
Colombia debutó con triunfo este lunes en su duodécima participación en un Campeonato Mundial sub-20 de fútbol.

Esta vez en Chile, en el comienzo del grupo F y en el Estadio Fiscal de Talca, el combinado tricolor, dirigido por el vallecaucano César Torres venció gracias al tanto convertido por Óscar Perea.

Desde la edición de 2005 en Países Bajos, Colombia ha convertido gol en el primer partido de los certámenes de la categoría en los que ha estado.

Lea aquí: Colombia se estrenó con triunfo en el Mundial Sub-20 de Chile con gol de Óscar Perea

Esta vez, ante un aguerrido rival, fuerte, veloz y desequilibrante, los dirigidos por el vallecaucano César Torres sufrieron por instantes para lograr imponer condiciones.

Hasta el minuto 30 se produjo la mejor jugada colectiva del encuentro. En una gran sociedad por la banda derecha, Kéner González desequilibró, le pasó el balón a Carlos Sarabia, quien centró, y de cabeza, Óscar Perea por poco abre el marcador.

En el siguiente ataque tricolor, esta vez por el sector izquierdo, desbordó con eficacia Juan Arizala, centró a ras de piso, disparó Emilio Aristizábal pero la pelota se estrelló en un defensor.

Luego, al 45’, Sarabia volvió a generar peligro pero su remate fue desviado y se fue al tiro de esquina.

La mejor opción del elenco árabe en esa primera parte llegó por medio de Ziyad Alghamdi, quien en un enganche violento se quitó de la marca a Yeimer Mosquera, y solo frente al portero Jordan García definió mal.

En el periodo complementario, Colombia, que seguía con mayor posesión de balón, abrió el marcador al 64’ gracias a Óscar Perea.

En una desconcentración de los zagueros del equipo asiático, Jordan Barrera recuperó el balón, asistió a Perea, y el exNacional y ahora en el Racing de Estrasburgo envió el balón al fondo de la red.

Al 72, a Arabia le anularon gol a Arabia por un aparente juego de lugar.

Cabe recordar que Colombia tiene como mejor actuación en un Mundial de esta índole el tercer lugar en el certamen que tuvo lugar en Emiratos Árabes Unidos en 2003.

En su última participación, hace dos años en Argentina, el elenco criollo llegó hasta los cuartos de final, misma fase en la que estuvo en 2011 como anfitrión y liderado por James Rodríguez, quien este lunes fue recordado por la Fifa por su buena presentación en ese torneo, en el que marcó tres goles e hizo tres asistencias para convertirse luego en referente internacional.

Este fue el primer encuentro mundialista de Colombia ante Arabia. Antes, en amistosos, se midieron dos veces. El 8 de mayo de 2019, el elenco sudamericano triunfó 3-0; mientras que este año, el 4 de junio, volvió a vencer 2-1.

El jueves, a partir de las 3:00 p.m. contra Noruega, que derrotó este lunes a Nigeria 1-0, la Tricolor tendrá su segunda salida en el Mundial.

