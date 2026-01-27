Así se juegan su futuro los colombianos en la Champions: este miércoles, todos los partidos; ¿a qué horas y dónde verlos?

La Champions League vivirá este 28 de enero su octava y última jornada de la fase de liga, una fecha definitiva en la que se resolverán clasificaciones directas a octavos de final, cupos a los repechajes y eliminaciones. En este escenario, varios futbolistas colombianos tendrán un papel protagónico, con distintos panoramas según la posición de sus clubes en la tabla. Con seis jugadores cafeteros aún con opciones de avanzar, la jornada final promete emociones fuertes. Luis Suárez (Sporting de Lisboa), Camilo Durán y Kevin Medina (Qarabag), Davinson Sánchez (Galatasaray), Richard Ríos (Benfica) y Luis Díaz (Bayern Múnich) afrontan un cierre en el que cada punto puede marcar la diferencia entre seguir en competencia o despedirse del torneo. Luis Díaz, el único colombiano ya clasificado a octavos El extremo guajiro Luis Díaz es, hasta el momento, el único colombiano con clasificación asegurada a los octavos de final. Su equipo, el Bayern Múnich, selló el boleto tras vencer 0-2 al Union Saint-Gilloise en la jornada anterior, resultado que le permitió llegar a 18 puntos y ubicarse entre los mejores ocho del campeonato. Díaz ha sido uno de los nombres destacados del certamen, con tres goles, y cerrará la fase de liga enfrentando al PSV, en uno de los duelos más atractivos de la fecha, aunque ya sin la presión del resultado.

Luis Suárez y Sporting, entre el sueño del top 8 y el repechaje Otro colombiano que ha brillado es Luis Suárez, goleador del Sporting de Lisboa, que acumula cuatro anotaciones, las mismas que registra Camilo Durán con el Qarabag. El club portugués llega décimo con 13 puntos y aún mantiene opciones matemáticas de meterse entre los ocho mejores. Para lograrlo, Sporting deberá ganar en su visita al Athletic Club de Bilbao, preferiblemente por una diferencia amplia, y esperar una combinación de otros resultados. Si no logra ese objetivo, el equipo del samario ya tiene asegurado su lugar en el repechaje (puestos 9 al 24), por lo que seguirá con vida en el torneo. Qarabag, obligado a sumar en Anfield La situación de Camilo Durán y Kevin Medina con el Qarabag es compleja pero aún esperanzadora. El conjunto azerbaiyano es decimoctavo con 10 puntos y visitará al Liverpool en Anfield, uno de los escenarios más exigentes de Europa. Qarabag necesita al menos un empate para asegurar su clasificación al repechaje. En caso de conseguir una victoria, incluso podría soñar con los octavos de final, aunque dependerá de múltiples resultados en otros encuentros. Duelo directo para Dávinson Sánchez con Galatasaray Uno de los partidos más atractivos de la jornada será el que enfrente al Manchester City y al Galatasaray, equipo en el que milita Dávinson Sánchez. Los turcos son decimoséptimos con 10 puntos y se juegan su clasificación directa o indirecta en este compromiso. Galatasaray deberá sumar al menos un punto para asegurar su presencia en el repechaje. Una victoria podría abrirle la puerta a los octavos de final, dependiendo de otros marcadores. Por su parte, el City necesita ganar para intentar meterse entre los mejores ocho. Vale recordar que Yaser Asprilla no está inscrito para esta fase de la Champions League, por lo que no podrá debutar en el torneo europeo y su estreno con Galatasaray se daría recién el próximo domingo en la liga local ante el Kayserispor.

Benfica y Richard Ríos, al borde de la eliminación La nota negativa la protagoniza Richard Ríos, quien no estará disponible por lesión y se perderá el duelo del Benfica ante el Real Madrid. El conjunto portugués es vigésimo noveno con seis puntos y llega con pie y medio fuera del torneo. Para mantenerse con vida, Benfica está obligado a derrotar al Real Madrid y así meterse en zona de repechaje. Cualquier otro resultado significará la eliminación definitiva del equipo en la Champions League. Programación de los partidos con presencia colombiana Todos los encuentros se disputarán a las 3:00 p.m. (hora de Colombia) y serán transmitidos por ESPN y Disney+. Entre los partidos destacados de la jornada están: Sporting Lisboa (Luis Suárez) vs. Athletic Club Liverpool vs. Qarabag (Camilo Durán y Kevin Medina) Mónaco vs. Juventus (Juan Cabal) Arsenal (Cristian Mosquera y Alexei Rojas) vs. Kairat Manchester City vs. Galatasaray (Davinson Sánchez) Benfica (sin Richard Ríos) vs. Real Madrid PSV vs. Bayern Múnich (Luis Díaz)