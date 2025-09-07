¿Qué es el FVS? La FIFA prueba el “VAR a la carta” y promete revolucionar el fútbol

Once años después de su introducción, el VAR se ha consolidado como protagonista casi indispensable en el fútbol. “Pareciera que el fútbol no existiera sin el VAR”, afirmó esta semana Pierluigi Collina, presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, en la cumbre de Hong Kong, donde reconoció su éxito pero insistió en que todavía hay “cosas por mejorar”, como el tiempo de reacción de los asistentes al levantar la bandera.
En un contexto en el que el VAR ha pasado de ser la promesa de justicia tecnológica a convertirse en un generador de polémicas —al punto de que la Premier League llegó a discutir su eliminación en 2024— surge la pregunta inevitable: ¿vale la pena invertir millones en una herramienta que todavía divide a jugadores, técnicos y aficionados? En ese terreno de dudas, la FIFA lanza el FVS, un sistema que promete corregir lo evidente sin el despliegue de cámaras, cabinas y costos del VAR. Pero, ¿es realmente una solución o apenas una versión “más barata” que puede abrir una brecha aún mayor entre las ligas adineradas y aquellas que sobreviven con presupuestos mínimos?