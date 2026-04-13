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¿Quién era Alonso “Pocillo” López, el exfutbolista colombiano que murió a los 69 años?

El histórico lateral izquierdo caldense, ex-Selección Colombia, falleció el domingo 12 de abril en Manizales. Conozca su legado.

  • Alonso “Pocillo” López en Cristal Caldas donde fue dirigido por Francisco Maturana. En 1981 ganó la Copa Colombia con Deportivo Independiente Medellín. FOTO: X ONCECALDAS_CO
    Alonso “Pocillo” López en Cristal Caldas donde fue dirigido por Francisco Maturana. En 1981 ganó la Copa Colombia con Deportivo Independiente Medellín. FOTO: X ONCECALDAS_CO
hace 2 horas
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El 27 de mayo de 1956 nació Alonso López Palacio, más conocido como “Pocillo”, un hombre que desde su niñez sabía que su futuro estaba en una cancha de fútbol. Siendo un adolescente le dijo a su familia que quería dedicarse al balompié, abandonó los estudios y se mudó a Bogotá en búsqueda de oportunidades.

Las canchas de La capital fueron los escenarios que forjaron al joven Alonso. Establecido en el barrio La Estrada del occidente de la ciudad, “Pocillo” fue contactado por Gonzalo “Chalo” González, quien era jugador de Millonarios y lo acercó a las divisiones menores del club.

López llegó siendo volante mixto; sin embargo, cuando ascendió al profesionalismo en 1974, fue reubicado a la banda izquierda como marcador. Con el paso del tiempo se consolidó allí, y se convirtió en un ícono azul como lateral. En 1978 consiguió ser campeón del torneo colombiano con Millonarios y en 1981 logró la Copa Colombia con el DIM, sus dos únicos títulos como profesional.

En 1986 volvió a su ciudad natal, Manizales, para engrosar la plantilla del Cristal Caldas (actual Once Caldas), equipo que en ese momento dirigía el joven Francisco Maturana y era comandado también por una estrella naciente del FPC, Alexis García.

Pocillo jugaría después unos meses en Unión Magdalena y en 1987 volvió al blanco blanco de Manizales a retirarse. “Pocillo” López sumó en total 408 partidos como futbolista profesional y marcó 20 goles. Jugó 14 partidos con la Selección Colombia en las eliminatorias para los mundiales de 1978, 1982 y 1986.

Quebrantos de salud

En los últimos meses, Alonso había sufrido varias dificultades en su salud. Su hijo Mauricio explicó hace unas semanas la situación por la que pasaba su padre: “le encontraron una masa maligna en el cerebro; si se le extrae, según los médicos, podría morir. La idea es cuidarlo bastante para que nos acompañe mucho tiempo”, comentó en su momento en la página OnceCaldas_Co.

Lastimosamente tuvo que volver a ser internado días después, y este domingo 12 de abril, en el Hospital de Caldas, falleció Alonso “Pocillo” López a la edad de 69 años. Para muchos, uno de los mejores laterales izquierdos del fútbol colombiano a lo largo de su historia.

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