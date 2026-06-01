Marilyn Monroe cumpliría 100 años: la estrella de Hollywood que marcó una era entre el éxito y el misterio

Este 1 de junio de 2026 se cumplen cien años del nacimiento de Norma Jean Mortenson, conocida como Marilyn Monroe, quien nació en Los Ángeles, alcanzó fama mundial en Hollywood y desarrolló una carrera que la convirtió en una de las figuras más reconocidas del cine estadounidense.
Murió el 5 de agosto de 1962 a los 36 años en su residencia de la misma ciudad, en un caso atribuido oficialmente a una sobredosis de medicamentos cuya causa fue considerada posible suicidio o ingesta accidental, mientras que su vida y muerte siguen siendo objeto de investigación y debate por su trayectoria artística, su salud mental y las circunstancias que rodearon sus últimos días.
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