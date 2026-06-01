Marilyn Monroe cumpliría 100 años: la estrella de Hollywood que marcó una era entre el éxito y el misterio

Este 1 de junio de 2026 se cumplen cien años del nacimiento de Norma Jean Mortenson, conocida como Marilyn Monroe, quien nació en Los Ángeles, alcanzó fama mundial en Hollywood y desarrolló una carrera que la convirtió en una de las figuras más reconocidas del cine estadounidense. Murió el 5 de agosto de 1962 a los 36 años en su residencia de la misma ciudad, en un caso atribuido oficialmente a una sobredosis de medicamentos cuya causa fue considerada posible suicidio o ingesta accidental, mientras que su vida y muerte siguen siendo objeto de investigación y debate por su trayectoria artística, su salud mental y las circunstancias que rodearon sus últimos días. Lea también: Dua Lipa se casó en secreto con Callum Turner en Londres y prepara una lujosa celebración de tres días en Sicilia

Marilyn Monroe, fue hija de Gladys Baker. Durante su infancia pasó por hogares de acogida e instituciones debido a la situación familiar de su madre. Diversos relatos biográficos señalan que en esa etapa habría sufrido abusos sexuales. A los 16 años, en 1942, contrajo matrimonio con Jim Dougherty, unión que finalizó en 1946. Tras su divorcio, inició su trayectoria como modelo, lo que la acercó a la industria cinematográfica. En ese periodo firmó contrato con 20th Century-Fox y adoptó el nombre artístico de Marilyn Monroe, combinación del apellido materno y el nombre en homenaje a la actriz Marilyn Miller.

Se convirtió en una figura clave del cine estadounidense durante la década de 1950. FOTO: Cortesía (Archivo)

Su presencia en pantalla comenzó a consolidarse a finales de la década de 1940, con participaciones en producciones como Love Happy (1949). En 1953 alcanzó reconocimiento masivo con Niágara, donde interpretó a Rose Loomis. Ese mismo año apareció en Gentlemen Prefer Blondes, película que incluyó la interpretación de “Diamonds Are a Girl’s Best Friend”, que se convirtió en un referente de la cultura popular. En 1954 contrajo matrimonio con el jugador de béisbol Joe DiMaggio, relación que duró nueve meses. Posteriormente, en 1956, se casó con el dramaturgo Arthur Miller, vínculo que se extendió durante cinco años. Durante la década de 1950 su carrera se consolidó en Hollywood, aunque también comenzaron a registrarse tensiones con los estudios por ausencias y retrasos en rodajes. En 1961 finalizó el rodaje de The Misfits, escrita por Arthur Miller y dirigida por John Huston, producción afectada por problemas de salud durante su realización.

En 1953 alcanzó fama mundial con películas como Niágara y Gentlemen Prefer Blondes. FOTO: AFP.

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En 1962 inició el rodaje de Something’s Got to Give, proyecto que no pudo completarse debido a sus ausencias por enfermedad. Ese mismo año participó en una gala en honor al presidente John F. Kennedy, donde interpretó “Happy Birthday, Mr. President”.

¿De qué murió Marilyn Monroe?

Monroe fue hallada sin vida el 5 de agosto de 1962 en su residencia de Los Ángeles. Las investigaciones forenses determinaron que la causa fue una sobredosis de medicamentos. El caso fue clasificado como “probable suicidio”, aunque también se consideró la posibilidad de una ingesta accidental, según reportes periodísticos. En estudios posteriores, como uno publicado en 2023 en Clinical Neuropsychiatry, se indicó que la actriz presentaba un trastorno maníaco-depresivo acompañado de ansiedad, insomnio y conductas autolesivas. De acuerdo con BBC Mundo, el periodista Anthony Summers, en investigaciones realizadas desde los años 80, recopiló testimonios de más de 700 personas y sostuvo: “No encontré nada que me convenciera de que fue asesinada, pero sí hallé pruebas de que las circunstancias de su muerte fueron deliberadamente encubiertas”.

Murió el 5 de agosto de 1962 en Los Ángeles por sobredosis de medicamentos. FOTO: AFP.

Las teorías sobre Marilyn Monroe y las 10 principales hipótesis sobre su muerte

Las investigaciones y relatos posteriores han dado lugar a múltiples interpretaciones sobre lo ocurrido en 1962. Entre las principales hipótesis difundidas se incluyen: 1. Sobredosis accidental de barbitúricos. 2. Suicidio voluntario. 3. Encubrimiento de la hora real de la muerte. 4. Presunta intervención de figuras políticas como los hermanos Kennedy. 5. Vigilancia o espionaje por parte del FBI. 6. Interés de la mafia en información sensible. 7. Manipulación de la escena del fallecimiento. 8. Participación de terceros en la administración de medicamentos. 9. Existencia de una llamada de emergencia previa no registrada oficialmente. 10. Encubrimiento de la cronología de las últimas horas. Respecto a las teorías de asesinato, Summers señaló: “La insinuación de que fue asesinada no tiene una base fundamentada en hechos”.

Legado cultural y percepción pública