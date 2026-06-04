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Procuraduría abre investigación a Hollman Morris por presunto uso de RTVC para favorecer “agendas políticas afines al Gobierno”

El proceso menciona específicamente contenidos y narrativas relacionadas con el senador y candidato presidencial Iván Cepeda.

  • La Procuraduría ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra Hollman Morris, gerente de RTVC, por presuntas irregularidades relacionadas con el uso de medios públicos para favorecer agendas políticas afines al Gobierno. FOTO: Getty.
    La Procuraduría ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra Hollman Morris, gerente de RTVC, por presuntas irregularidades relacionadas con el uso de medios públicos para favorecer agendas políticas afines al Gobierno. FOTO: Getty.
  • Documento de la Procuraduría que ordena de la investigación del directo de RTVC Hollman Morris. FOTO: Redes sociales.
    Documento de la Procuraduría que ordena de la investigación del directo de RTVC Hollman Morris. FOTO: Redes sociales.
  • Documento de la Procuraduría que ordena de la investigación del directo de RTVC Hollman Morris. FOTO: Redes sociales.
    Documento de la Procuraduría que ordena de la investigación del directo de RTVC Hollman Morris. FOTO: Redes sociales.
  • El presidente Gustavo Petro mostrando su voto durante las elecciones en primera vuelta presidencial celebradas el pasado 31 de mayo. FOTO: Colprensa.
    El presidente Gustavo Petro mostrando su voto durante las elecciones en primera vuelta presidencial celebradas el pasado 31 de mayo. FOTO: Colprensa.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 46 minutos
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La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el gerente del Sistema de Medios Públicos de Colombia (RTVC), Hollman Felipe Morris Rincón, por presuntas irregularidades en el manejo de los medios estatales de comunicación.

La decisión fue adoptada por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 4 para la Vigilancia Administrativa mediante un auto fechado el 4 de junio de 2026, en respuesta a una queja presentada el pasado 26 de mayo por Julio César Garcés León.

Según el documento, el Ministerio Público evaluó una denuncia que señala una posible utilización de los medios públicos para favorecer “agendas políticas afines al Gobierno nacional”. La actuación disciplinaria menciona de manera particular contenidos y narrativas relacionados con el senador y candidato presidencial Iván Cepeda.

En la queja citada por la Procuraduría se afirma que Morris habría incurrido en presuntas faltas disciplinarias derivadas del uso de medios estatales para favorecer determinadas posiciones políticas.

Conozca: Denuncian a Gustavo Petro ante la MOE por hacer “intervención política” y poner en riesgo la contienda electoral

El denunciante sostiene que esa conducta podría comprometer principios constitucionales como la imparcialidad, la moralidad administrativa, el pluralismo informativo, la neutralidad estatal y la prohibición de instrumentalizar bienes públicos con fines políticos.

Documento de la Procuraduría que ordena de la investigación del directo de RTVC Hollman Morris. FOTO: Redes sociales.
Documento de la Procuraduría que ordena de la investigación del directo de RTVC Hollman Morris. FOTO: Redes sociales.

Tras revisar los elementos iniciales del caso, la Procuraduría resolvió abrir formalmente la investigación disciplinaria contra Morris en su condición de gerente de RTVC.

Lea más: Ponencia pide abrir investigación y llamar a indagatoria a Petro por financiación de campaña

La decisión ordena además la práctica de varias pruebas para establecer si existieron o no irregularidades. Entre ellas figura la ratificación y ampliación de la queja por parte del denunciante, así como requerimientos de información al Sistema de Medios Públicos.

Documento de la Procuraduría que ordena de la investigación del directo de RTVC Hollman Morris. FOTO: Redes sociales.
Documento de la Procuraduría que ordena de la investigación del directo de RTVC Hollman Morris. FOTO: Redes sociales.

El organismo también solicitó identificar a los funcionarios responsables de los cubrimientos periodísticos y del tratamiento editorial de los contenidos cuestionados. De igual manera, pidió información sobre directores, productores, periodistas y contratistas editoriales vinculados a la entidad.

La decisión se conoce en medio de cuestionamientos por participación política

La apertura de la investigación contra Hollman Morris se produce en un contexto de crecientes controversias sobre la participación de funcionarios y entidades estatales en la actual campaña presidencial.

Siga leyendo: La “vieja confiable” del petrismo: así ataca en las calles y redes a favor de Cepeda, ¿le alcanzará?

En los últimos días, distintos sectores políticos, empresariales y organismos de control han expresado preocupación por presuntas intervenciones del Gobierno en el proceso electoral. La Andi y la Fundación para el Estado de Derecho, por ejemplo, denunciaron ante la Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA) las declaraciones y actuaciones del presidente Gustavo Petro, al considerar que podrían afectar la neutralidad institucional y la confianza pública en las elecciones.

Las organizaciones sostuvieron que el mandatario habría utilizado canales y plataformas institucionales para difundir mensajes de contenido político-electoral, una situación que, según señalaron, también ha sido objeto de observaciones por parte de organismos internacionales que monitorean el proceso colombiano.

El presidente Gustavo Petro mostrando su voto durante las elecciones en primera vuelta presidencial celebradas el pasado 31 de mayo. FOTO: Colprensa.
El presidente Gustavo Petro mostrando su voto durante las elecciones en primera vuelta presidencial celebradas el pasado 31 de mayo. FOTO: Colprensa.

Paralelamente, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes estudia una ponencia que solicita vincular formalmente al presidente Petro a la investigación relacionada con la financiación de su campaña presidencial de 2022 y llamarlo a indagatoria por presuntas irregularidades en el manejo de recursos electorales.

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En ese escenario, la Procuraduría busca establecer si desde RTVC, el sistema de medios públicos del Estado, se produjo una utilización indebida de recursos públicos para favorecer agendas políticas afines al Gobierno nacional, una de las conductas señaladas en la queja que dio origen al proceso disciplinario contra Morris.

De acuerdo con el auto conocido este jueves, el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas, inspecciones y requerimientos de información para determinar si existieron vulneraciones a principios como la imparcialidad, el pluralismo informativo y la neutralidad estatal en el manejo de los contenidos difundidos por RTVC.

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