Procuraduría abre investigación a Hollman Morris por presunto uso de RTVC para favorecer “agendas políticas afines al Gobierno”

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el gerente del Sistema de Medios Públicos de Colombia (RTVC), Hollman Felipe Morris Rincón, por presuntas irregularidades en el manejo de los medios estatales de comunicación.
La decisión fue adoptada por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 4 para la Vigilancia Administrativa mediante un auto fechado el 4 de junio de 2026, en respuesta a una queja presentada el pasado 26 de mayo por Julio César Garcés León.
Según el documento, el Ministerio Público evaluó una denuncia que señala una posible utilización de los medios públicos para favorecer “agendas políticas afines al Gobierno nacional”. La actuación disciplinaria menciona de manera particular contenidos y narrativas relacionados con el senador y candidato presidencial Iván Cepeda.