x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Real Madrid eliminó al Benfica de Richard Ríos y cuatro colombianos siguen en carrera en la Champions

El Real Madrid eliminó al Benfica, mientras que Paris Saint-Germain, Galatasaray y Atalanta también avanzaron a los octavos de final de la Liga de Campeones.

  • Richard Ríos junto a Vinícius Júnior en el partido entre el Real Madrid y el Benfica. FOTO GETTY
    Richard Ríos junto a Vinícius Júnior en el partido entre el Real Madrid y el Benfica. FOTO GETTY
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
bookmark

El Benfica del colombiano Richard Ríos no logró remontar la serie ante el Real Madrid y quedó eliminado de la Liga de Campeones de la UEFA. Tras caer 0-1 en casa, el conjunto portugués volvió a perder en la vuelta por 2-1 en el estadio Santiago Bernabéu, quedando fuera con un global adverso de 3-1.

Ríos disputó los 90 minutos y, pese a la eliminación, fue uno de los jugadores más destacados del Benfica. Los goles del equipo español fueron obra de Aurélien Tchouaméni y Vinícius Júnior, mientras que Rafa Silva marcó para el conjunto portugués.

PSG sufrió, pero avanzó ante Mónaco

En otra de las llaves, el Paris Saint-Germain tuvo que esforzarse al máximo frente al AS Monaco. Luego de imponerse 3-2 en el partido de ida, igualó 2-2 en el encuentro de vuelta disputado en el Parque de los Príncipes y selló su clasificación con un global de 5-4.

Galatasaray resistió y eliminó a Juventus

Otra serie con presencia colombiana fue la que enfrentó a la Juventus y al Galatasaray. El equipo turco, que cuenta con Dávinson Sánchez y Yáser Asprilla, llegó a Italia con una ventaja de 5-2, pero la Juventus del colombiano Juan David Cabal ganó 3-0 en el tiempo reglamentario y forzó la prórroga.

Sin embargo, un gol de Victor Osimhen y otro de Baris Yilmaz en el alargue le dieron la clasificación al elenco turco con un global de 7-5.

Atalanta logró una gran remontada

El Atalanta también protagonizó una remontada memorable frente al Borussia Dortmund. Tras caer 2-0 en Alemania, el equipo italiano se impuso 4-1 en casa y avanzó con un marcador global de 4-3.

Equipos clasificados y colombianos en carrera

Con estos resultados, los equipos que disputarán los octavos de final son Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa, Manchester City, Atlético de Madrid, Newcastle, Bayer Leverkusen, Bodø/Glimt, Atalanta, PSG, Real Madrid y Galatasaray.

Los futbolistas colombianos que continúan en competencia son Luis Díaz con el Bayern, Luis Suárez con el Sporting, y Dávinson Sánchez junto a Yáser Asprilla con el Galatasaray.

El próximo paso en el torneo se definirá este viernes, cuando se realice el sorteo que establecerá los cruces de los octavos de final de la Champions League.

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida