Choque caliente en la Champions: Mbappé exige sanción ejemplar y Benfica se defiende por acusación de racismo

El partido de ida de los playoff de Champions entre Benfica y Real Madrid quedará marcado no solo por el resultado (1-0 a favor de Real Madrid) sino por un grave incidente de carácter racista que desencadenó tensiones dentro y fuera del campo.

Tras anotar el gol que adelantaría a Real Madrid en el minuto 49, Vinícius Júnior celebró junto a la grada rival y recibió una tarjeta amarilla. Minutos después, tuvo un intercambio con Gianluca Prestianni, extremo argentino del Benfica. La televisión mostró a Prestianni cubriéndose la boca mientras hablaba con Vinícius.

Vinícius afirmó que Prestianni había dirigido hacia él insultos racistas, presuntamente llamándolo “mono” repetidas veces. El brasileño protestó ante el árbitro François Letexier, quien activó el protocolo antirracismo y detuvo el partido durante casi diez minutos mientras se intentaba restablecer el orden.

Prestianni negó las acusaciones en sus redes sociales diciendo que Vinícius lo había malinterpretado y que nunca fue racista con nadie.

La postura de Kylian Mbappé: fuerte condena y petición de sanción

Uno de los aspectos que más ha trascendido fue la posición expresada por Kylian Mbappé, compañero de Vinícius en Real Madrid. Tras el partido y en declaraciones a medios, Mbappé aseguró haber escuchado él mismo cómo Prestianni repetía el insulto racista hacia Vinícius.

Mbappé fue claro al afirmar que ese comportamiento es “inaceptable” y que un jugador que actúe de esa forma “no merece jugar más en la Champions League”. También pidió a la UEFA una sanción ejemplar, sugiriendo que Prestianni debería ser expulsado de la competición si las acusaciones se confirman.

El francés subrayó que la lucha contra el racismo debe ser prioritaria y que los jugadores deben actuar como referentes para las generaciones más jóvenes.

La respuesta del Benfica

Desde el club portugués, la reacción oficial fue distinta. Benfica publicó mensajes acompañados de material que, según ellos, demostraba que la distancia y el ruido del estadio hacían imposible que los jugadores de Real Madrid oyeran claramente lo que se dijo.

Además, el club emitió un comunicado defendiendo a Prestianni y acusando a Real Madrid y a los medios de participar en una “campaña de difamación” contra su jugador y el propio Benfica. Según esa declaración, la postura del club se basa en el respeto por sus valores y en la convicción de que el extremo argentino no actuó de forma discriminatoria.

La investigación de la UEFA

Poco después del partido, la UEFA confirmó que se abrió una investigación formal. Un inspector ético y disciplinario ha sido nombrado para evaluar las acusaciones de comportamiento discriminatorio durante el encuentro y determinar posibles sanciones.

La UEFA recordó que, de confirmarse estos hechos, su reglamento contempla sanciones severas, incluyendo suspensiones de al menos diez partidos para quienes se demuestre que profirieron insultos racistas.

El escándalo tendrá repercusiones cuando ambos equipos se enfrenten de nuevo en el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu. Más allá del marcador, el foco ahora está en cómo avanzará la investigación y si la UEFA impondrá sanciones basadas en las evidencias que recoja.