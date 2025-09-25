El acto de indisciplina que les costó la convocatoria a Keimer Sandoval y John Edwin Montaño al Mundial Sub-20

A pocos días del esperado debut de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial, se conocieron detalles inéditos sobre el acto de indisciplina que dejó fuera de la convocatoria a Keimer Sandoval Rodríguez y John Edwin Montaño Preciado. Durante la concentración del equipo, el entrenador César Torres reunió a 25 futbolistas durante dos semanas con el objetivo de reducir la lista a 21 jugadores elegibles para disputar la competencia mundialista. La decisión de excluir a Sandoval y Montaño, según el seleccionador, responde a un componente formativo y disciplinario de su labor.

“El tema de Montaño y Keimer son chicos que creo que antes que futbolistas son seres humanos, que uno de nuestros deberes es ayudar a entregar al país buenos seres humanos, chicos que más allá de su talento tienen aspectos disciplinarios que mejorar. Agotamos todos los recursos con ellos y, bueno, finalmente se tomó la decisión de que no iban a estar más con el equipo”, declaró Torres en rueda de prensa. El episodio que motivó la medida ocurrió durante una revisión nocturna de las habitaciones, cuando el cuerpo técnico descubrió a ambos jugadores consumiendo una gran cantidad de cerveza del minibar de su cuarto. La acción fue calificada como una falta grave a la disciplina y motivó la inmediata exclusión de los jóvenes futbolistas.

El hecho ha generado gran impacto en el entorno del equipo, dadas las altas expectativas que despierta la participación colombiana en el torneo y la relevancia de la disciplina en el proceso de formación de estos jóvenes talentos. Con la lista definida, la Selección Colombia Sub-20 se prepara para su debut en el Grupo F del Mundial. El primer compromiso será frente a Arabia Saudita el lunes 29 de septiembre a las 6:00 p. m., seguido del encuentro contra Noruega el jueves 2 de octubre a las 3:00 p. m., y cerrando la fase de grupos ante Nigeria el domingo 5 de octubre a las 6:00 p. m.