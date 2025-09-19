“No soy agente ni representante de nadie”: Reinaldo Rueda aclara rumores sobre Guede y Atlético Nacional

Atlético Nacional atraviesa días agitados tras la salida de Javier Gandolfi, una decisión que dejó al equipo sin timonel en plena competencia y con la necesidad urgente de encontrar un nuevo estratega. En medio de la incertidumbre, el ambiente se ha llenado de rumores y especulaciones sobre el posible sucesor.
Uno de los nombres que más fuerza ha tomado es el del argentino Pablo Guede, quien ha sido vinculado en las últimas horas como firme candidato al banquillo verdolaga. Lo llamativo es que parte de las versiones señalaban que su llegada habría sido sugerida nada menos que por Reinaldo Rueda, un histórico del club y hoy sin vínculo con la institución.