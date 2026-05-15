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Por qué establecer rutinas desde los 2 años puede cambiar el desarrollo de los niños

Expertos explican cómo hábitos simples desde los primeros años pueden influir en el desarrollo emocional, el aprendizaje y hasta la forma en que los niños enfrentan el mundo en el futuro.

  • Expertos aseguran que las rutinas ayudan a fortalecer el desarrollo emocional, cognitivo y social de los niños durante sus primeros años de vida. FOTO: Cortesía Colegio Vermont.
    Expertos aseguran que las rutinas ayudan a fortalecer el desarrollo emocional, cognitivo y social de los niños durante sus primeros años de vida. FOTO: Cortesía Colegio Vermont.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 4 horas
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Establecer rutinas desde los primeros años de vida no solo ayuda al orden en casa o en el colegio, también puede marcar el desarrollo emocional, cognitivo y social de los niños a largo plazo. Expertos en educación y desarrollo infantil aseguran que entre los 2 y los 5 años ocurre una etapa decisiva para el cerebro, en la que las experiencias y hábitos diarios influyen directamente en la formación neuronal.

Según datos del Centro Interamericano de Desarrollo, el 90% del desarrollo cerebral sucede antes de los cinco años. Durante ese periodo, el cerebro infantil atraviesa su mayor nivel de neuroplasticidad, lo que significa que tiene una enorme capacidad para adaptarse, aprender y construir conexiones neuronales a partir de las experiencias del entorno.

De acuerdo con UNICEF, las rutinas, tanto en casa como en el entorno escolar, crean ambientes de confianza y estabilidad que permiten a los niños conocerse mejor a sí mismos y comprender el mundo que los rodea. Además, favorecen el orden, la armonía y ayudan a que los menores entiendan qué se espera de ellos y qué pueden esperar de los demás.

Los primeros cinco años son considerados una etapa clave para el desarrollo cerebral y la construcción de hábitos saludables en la infancia. FOTO: Magnific.
Los primeros cinco años son considerados una etapa clave para el desarrollo cerebral y la construcción de hábitos saludables en la infancia. FOTO: Magnific.

Carolina Orozco, directora de kínder del Vermont School, explicó que las rutinas proporcionan un entorno predecible que reduce los niveles de cortisol, conocida como la hormona del estrés.

“Cuando un niño sabe qué viene después, ya sea la hora del juego, de comer o de descansar, su cerebro puede enfocarse en aprender y crecer, en lugar de permanecer en estado de alerta”, señaló la directiva.

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La especialista añadió que esta estabilidad también fortalece el apego seguro con los cuidadores y facilita la autorregulación emocional, ayudando a que los menores enfrenten cambios o transiciones sin ansiedad excesiva, berrinches o bloqueos conductuales.

Bajo esa premisa, el colegio implementó un modelo educativo enfocado en la estabilidad emocional y el desarrollo neurológico desde edades tempranas. La institución recibe niños desde el año y medio y estructura jornadas con secuencias claras que incluyen espacios de juego libre, horarios definidos de alimentación y momentos de descanso considerados fundamentales para la consolidación de la memoria.

Establecer horarios de sueño, alimentación y juego puede contribuir a que los niños crezcan en entornos más seguros y estables. FOTO: Magnific.
Establecer horarios de sueño, alimentación y juego puede contribuir a que los niños crezcan en entornos más seguros y estables. FOTO: Magnific.

Además, aplican dinámicas de transición entre actividades para disminuir la incertidumbre y preparar emocionalmente a los estudiantes frente a los cambios cotidianos.

La metodología también incorpora el modelo RULER, desarrollado por la Universidad de Yale, enfocado en el reconocimiento y manejo de las emociones.

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Mariel Acosta, directora de kínder de la sede Poblado del Vermont School, aseguró que el objetivo es enseñarles a los niños a identificar emociones como la felicidad, el miedo o la frustración, mientras aprenden a expresar lo que sienten de manera adecuada.

Validamos la emoción sin aprobar necesariamente las acciones desafiantes, enseñando alternativas para expresar la frustración sin agredir”, afirmó.

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Las expertas coinciden en que este trabajo debe ir acompañado por las familias, consideradas los primeros maestros de los menores. Hábitos como horarios de sueño, alimentación y actividades artísticas en casa pueden fortalecer el aprendizaje y contribuir a formar niños más seguros, autónomos y emocionalmente equilibrados.

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