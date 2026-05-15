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Podio para Luis Díaz: figura en el ranking de los jugadores que más contribuyen en ataque en Europa

El extremo colombiano, que superó sus marcas históricas con el Bayern Múnich, comparte los primeros lugares del ranking con Michael Olise y Lamine Yamal, de cara a los últimos compromisos locales en la Copa.

  • Luis Díaz llegará a la concentración de la Selección Colombia previa al Mundial respaldado por su presencia en el top 3 de los futbolistas con más de 15 goles y 15 asistencias en las ligas principales de Europa. FOTO: Tomada de redes sociales del Bayern Múnich
    Luis Díaz llegará a la concentración de la Selección Colombia previa al Mundial respaldado por su presencia en el top 3 de los futbolistas con más de 15 goles y 15 asistencias en las ligas principales de Europa. FOTO: Tomada de redes sociales del Bayern Múnich
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Luis Díaz, quien ha sido catalogado como uno de los mejores jugadores en clubes durante esta temporada, se ha consolidado en la élite del fútbol mundial durante su primera campaña con el Bayern Múnich, tras llegar del Liverpool.

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El extremo colombiano, de 29 años, ha logrado posicionarse en el tercer lugar de los futbolistas con mayor impacto ofensivo en las cinco grandes ligas de Europa, integrando un tridente junto a Harry Kane y Michael Olise.

Entre los tres mejores de Europa en el ataque

Según los datos estadísticos de la plataforma especializada en fútbol Sofascore, el atacante se ubica en la tercera posición de los jugadores con más de 15 goles y más de 15 asistencias en los torneos principales del continente.

A sus 29 años y con más de 7 años en Europa, el extremo registra 26 anotaciones y 17 asistencias, cifras con las que supera el registro goleador del líder de la tabla, Lamine Yamal, quien acumula 24 tantos y 17 asistencias.

El segundo puesto de esta clasificación lo ocupa su compañero de equipo en el conjunto bávaro, Michael Olise, quien suma 22 goles y 26 asistencias.

Con estos números, Díaz superó el registro más alto de su carrera en una sola temporada y se posicionó entre los atacantes con mejor promedio anotador del mundo.

El calendario de cierre y el camino a la Selección

Al Bayern Múnich le restan dos compromisos para finalizar el año competitivo. Este sábado, el equipo celebrará la obtención del título de la Bundesliga ante el Colonia en el Allianz Arena, en un partido programado para las 8:30 a.m. (hora Colombia).

Posteriormente, la escuadra disputará la final de la Copa de Alemania el próximo 23 de mayo a la 1:00 p.m. Una vez concluidos los torneos locales con el club alemán, Luis Díaz se integrará a la concentración de la Selección Colombia.

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El futbolista colombiano, oriundo de La Guajira, iniciará la preparación para el partido de despedida frente a Costa Rica y los trabajos previos a la Copa del Mundo.

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