Podio para Luis Díaz: figura en el ranking de los jugadores que más contribuyen en ataque en Europa

Luis Díaz, quien ha sido catalogado como uno de los mejores jugadores en clubes durante esta temporada, se ha consolidado en la élite del fútbol mundial durante su primera campaña con el Bayern Múnich, tras llegar del Liverpool. Le puede interesar: Fecha clave para Ríos y Suárez en Portugal, Díaz y el Bayern van por récord: la agenda de los colombianos este sábado 16 de mayo El extremo colombiano, de 29 años, ha logrado posicionarse en el tercer lugar de los futbolistas con mayor impacto ofensivo en las cinco grandes ligas de Europa, integrando un tridente junto a Harry Kane y Michael Olise.

Entre los tres mejores de Europa en el ataque

Según los datos estadísticos de la plataforma especializada en fútbol Sofascore, el atacante se ubica en la tercera posición de los jugadores con más de 15 goles y más de 15 asistencias en los torneos principales del continente.

A sus 29 años y con más de 7 años en Europa, el extremo registra 26 anotaciones y 17 asistencias, cifras con las que supera el registro goleador del líder de la tabla, Lamine Yamal, quien acumula 24 tantos y 17 asistencias. El segundo puesto de esta clasificación lo ocupa su compañero de equipo en el conjunto bávaro, Michael Olise, quien suma 22 goles y 26 asistencias. Con estos números, Díaz superó el registro más alto de su carrera en una sola temporada y se posicionó entre los atacantes con mejor promedio anotador del mundo.

El calendario de cierre y el camino a la Selección