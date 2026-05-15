Podio para Luis Díaz: figura en el ranking de los jugadores que más contribuyen en ataque en Europa

Luis Díaz, quien ha sido catalogado como uno de los mejores jugadores en clubes durante esta temporada, se ha consolidado en la élite del fútbol mundial durante su primera campaña con el Bayern Múnich, tras llegar del Liverpool.
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El extremo colombiano, de 29 años, ha logrado posicionarse en el tercer lugar de los futbolistas con mayor impacto ofensivo en las cinco grandes ligas de Europa, integrando un tridente junto a Harry Kane y Michael Olise.