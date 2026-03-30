Se definen los últimos cupos de la repesca para el Mundial 2026, estos son los horarios de los partidos decisivos

La Selección Colombia conocerá este martes su cuarto rival en la fase de grupos del Mundial 2026, tras el juego que disputarán en Guadalajara, México, los equipos nacionales de Jamaica y República Democrática del Congo a partir de las 4:00 de la tarde. Según la página oficial de la Fifa, el equipo africano busca su primera Copa Mundial desde 1974. Para llegar a este juego único, “los Leopardos terminaron segundos en su grupo, por detrás de Senegal, para luego eliminar a gigantes continentales como Camerún y Nigeria en los play-offs africanos, asegurando así su lugar en el Torneo de Repesca”. Como preparación, vencieron 2-0 a Bermudas en territorio mexicano.

Jamaica, por su parte, que no asiste a un Mundial desde Francia 1998, venció 1-0 a Nueva Caledonia en el partido previo de esta eliminatoria. En caso de empate, se jugarán tiempos extra y, si persiste la igualdad, se ejecutarán tandas de penales. El ganador del duelo ingresará al Grupo K, que también integran Uzbekistán, Colombia y Portugal. Por otro lado, Bolivia, que parecía resignada a perderse el Mundial de 2026 y pensar por adelantado en el de 2030, enderezó el rumbo y ahora su selección está a un triunfo de regresar a la máxima cita del fútbol. La selección del altiplano, que no disputa una Copa del Mundo desde 1994, se jugará la vida ante Irak este martes (10:00 p. m.) en Monterrey, en el duelo definitivo del repechaje intercontinental. El vencedor de este juego se unirá a Francia, Senegal y Noruega en el Grupo I de la máxima cita del fútbol, que se jugará en EE. UU., México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

Cuatro casillas en juego

Europa concede este martes sus cuatro últimos boletos al torneo de Norteamérica, con cuatro finales de repesca en las que destaca la de Italia, gran ausente en las Copas del Mundo de 2018 y 2022, en Bosnia. El otro punto caliente del día estará en Solna, en las afueras de Estocolmo, donde la Suecia de Viktor Gyökeres se juega uno de los boletos ante la Polonia del veterano Robert Lewandowski. En los otros dos pulsos, Turquía y Dinamarca parten en principio como favoritas en sus respectivas visitas a Kosovo y la República Checa. Los cuatro encuentros se disputarán a partir de la 1:45 p. m., horario colombiano.

Justo después de ganar a Irlanda del Norte (2-0) el jueves en su semifinal, los jugadores de Italia fueron grabados celebrando el triunfo bosnio por penales ante Gales, al considerar que tendrían un rival menos difícil. Para Italia, un tetracampeón mundial traumatizado por caer en las repescas de los Mundiales de 2018 y 2022, perderse el gran torneo del fútbol por tercera vez consecutiva sería una enorme tragedia, por lo que la presión en Zenica será máxima. Bosnia solo ha jugado un Mundial desde su independencia, el de Brasil 2014. El ganador irá al Grupo B, junto a Canadá, Suiza y Catar. Mientras, Viktor Gyökeres, autor de un triplete para Suecia el jueves para ganar a Ucrania, y Lewandowski –decisivo con un gol de cabeza para iniciar la remontada de Polonia ante Albania–, se preparan ahora para un pulso apasionante de pronóstico incierto en Solna. El ganador de Suecia-Polonia irá al Grupo F, junto a Países Bajos, Japón y Túnez.

Prográmese: juegos europeos a la 1:45 de la tarde