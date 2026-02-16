x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Victoria de Atlético Nacional y derrota del DIM: estos son los resultados de la primera fecha de la Liga Femenina

El verde jugó en el Atanasio Girardot ante Fortaleza y el Poderoso visitó a Deportivo Cali.

  • Manuela González celebra con sus compañeras de Atlético Nacional el primer gol de la temporada en el triunfo 3-0 ante Fortaleza. FOTO CORTESÍA ATLÉTICO NACIONAL
    Manuela González celebra con sus compañeras de Atlético Nacional el primer gol de la temporada en el triunfo 3-0 ante Fortaleza. FOTO CORTESÍA ATLÉTICO NACIONAL
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
bookmark

Arrancó la Liga Femenina de Colombia con balance agridulce para los equipos de Antioquia por la victoria de Atlético Nacional ante Fortaleza en el Atanasio Girardot y derrota como visitante del DIM contra el Deportivo Cali.

En el Atanasio, las dirigidas por Jorge Mario Barreneche empezaron con triunfo, un 3-0 ante Fortaleza, confirmando que cuentan con un buen grupo, ya que su objetivo es buscar el título de la Liga Femenina, que les ha sido esquivo.

Atlético Nacional formó con Stefany Castaño; Lizeth Ocampo, Sofía García, Karen Vidal, Melissa Moreno; Stefany Cedeño, Lucero Robayo, Laura Gómez, Luisa Álvarez, Dailyn Cabeza y Manuela González.

Los goles fueron obra de Manuela González, en el primer minuto de juego, Luisa Álvarez aumentó la ventaja a los 25 minutos, y finalmente, Lucero Robayo a los 71 puso las cuentas concretas del 3-0 a favor de las verdolagas.

El DIM, por su parte, visitó al Deportivo Cali, el equipo campeón, que, aunque tuvo la salida de varias jugadoras importantes como la arquera Luisa Agudelo, quien se marchó para la Liga de Estados Unidos, empezó el torneo con categoría, ganando en casa.

El DIM formó con Laura García; Nubiluz Rangel, Yurleidys Doria, Erika Largo, Camila Correa; Susana Álvarez, María Toleda, Viviana Múnera; Ana Milé González, Erika Jaramillo y María Hurtado.

Los goles del local fueron obra de Ingrit Guerra a los 13, Karla Viancha a los 67 y Valeria Cárdenas, a los 80; mientras que el descuento del Poderoso fue a través de Ana Milé González, a los 47 minutos.

Resultados de la primera fecha Liga Femenina

Nacional 3-0 Fortaleza

América 3-0 Junior

Deportivo Cali 3-1 DIM

O. Caldas 0-3 Santa Fe

Millonarios 2-0 Orsomarso

Inter Palmira 1 -0 Inter Bogotá

*Este martes se jugará Real Santander-Bucaramanga; el miércoles se cerrará la primera fecha con Llaneros-Deportivo Pasto.

¿Cuándo se jugará la segunda fecha de la Liga Femenina?

Internacional de Bogotá - Millonarios

DIM - Real Santader

Santa Fe -Atlético Nacional

Bucaramanga -América de Cali

Orsomarso - Deportivo Cali

Junior - Llaneros

Fortaleza -Once Caldas

Pasto - Inter Palmira

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida