Copacabana en emergencia por quebradas desbordadas: 35.000 afectados y cierre en la autopista

El fuerte aguacero que cayó en la tarde del sábado 14 de febrero sobre el Valle de Aburrá dejó a Copacabana como uno de los municipios más afectados. El desbordamiento de la quebrada La Chuscala y un derrumbe en la autopista Medellín–Bogotá provocaron inundaciones, cierres viales y daños en viviendas, en medio de una jornada de tormenta eléctrica que también generó emergencias en Medellín y Bello. En contexto: Tormenta eléctrica azotó a Medellín y sus alrededores: reportan inundaciones y caída de árboles En Copacabana, la situación más crítica se vivió en la vereda y barrio San Juan, donde la creciente súbita de La Chuscala arrastró lodo, piedras y escombros hasta zonas residenciales y espacios públicos como el Parque Fundadores. El agua ingresó a varias viviendas y dejó enseres dañados. Habitantes relataron que la corriente alcanzó niveles preocupantes en cuestión de minutos, obligándolos a abrir puertas para permitir el flujo y evitar que la presión colapsara muros.

Seis viviendas quedaron en evaluación estructural y las autoridades no descartan evacuaciones preventivas si persiste la inestabilidad del terreno. Bomberos y organismos de socorro realizaron recorridos para identificar nuevos puntos críticos, mientras maquinaria amarilla trabajó en la remoción de material arrastrado por la creciente. La movilidad fue otro de los grandes impactos. A la altura del kilómetro 15 de la autopista Medellín–Bogotá, jurisdicción de Copacabana, un deslizamiento de tierra obligó al cierre total de la vía durante varias horas, afectando el tránsito entre el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño. En otros sectores del municipio se reportaron encharcamientos y aumento del nivel del río Medellín, lo que llevó a las autoridades a recomendar evitar desplazamientos innecesarios y no intentar cruzar corrientes de agua.

Mientras Copacabana enfrentaba estas emergencias, en Medellín el alcalde Federico Gutiérrez informó que el Cuerpo de Bomberos y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) atendían múltiples incidentes. En la capital antioqueña se registraron inundaciones en el soterrado de la Feria de Ganado, en Robledo Aures, Santander y el sector Pajarito, además del colapso de un parasol metálico que dejó dos personas con lesiones leves y la caída de un árbol que afectó redes eléctricas. Lea aquí: Declaran emergencia en un municipio del Suroeste de Antioquia ante las afectaciones por lluvias En Bello, el desbordamiento de la quebrada La Madera generó inundaciones en sectores como La Gabriela y Machado, aunque sin reporte de víctimas fatales. Las autoridades metropolitanas mantuvieron monitoreo constante ante el riesgo de nuevas crecientes súbitas. El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata) reportó lluvias de alta intensidad y al menos diez descargas eléctricas en la subregión durante la tormenta. Varias estaciones meteorológicas registraron vientos fuertes y extremos en lapsos cortos, lo que explica la rapidez con la que se generaron las emergencias.