x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Distrito de Bogotá advierte efectos de protestas campesinas: “Las demandas son al Gobierno nacional”

Mientras continúan las protestas en la capital, el Distrito insiste en que las exigencias no están dirigidas a la Alcaldía. Sin embargo, alerta sobre la posible llegada de nuevos grupos y el impacto que esto podría generar en la ciudad.

  • Manifestantes campesinos se concentran en Bogotá mientras el Distrito insiste en que la negociación corresponde al Gobierno nacional. FOTO: redes sociales.
    Manifestantes campesinos se concentran en Bogotá mientras el Distrito insiste en que la negociación corresponde al Gobierno nacional. FOTO: redes sociales.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, aseguró que las actuales manifestaciones campesinas en la capital obedecen a exigencias dirigidas exclusivamente al Gobierno nacional, por lo que el Distrito no participa en la mesa de negociación.

“Las demandas son al Gobierno nacional”, afirmó el funcionario en entrevista con Blu Radio, al explicar que, aunque la ciudad enfrenta los efectos logísticos y operativos de las protestas, las decisiones de fondo no dependen de la administración distrital. “Nosotros estamos fuera de la mesa esperando resultados por los impactos que esto tiene sobre la ciudad”, añadió.

Conozca: Más de 1.500 funcionarios retenidos por bloqueos de comunidades afro y campesinas en Bogotá

De acuerdo con Quintero Ardila, cerca de 750 personas arribaron a Bogotá el domingo en la mañana. Desde la noche anterior se había detectado el desplazamiento de varios buses hacia la capital. Según detalló, el grupo ingresó inicialmente a la Universidad Nacional, donde permaneció durante la noche, y posteriormente se movilizó hacia la Agencia Nacional de Tierras (ANT) con la intención de instalar una mesa de trabajo.

Ante la demora en la apertura de ese espacio de diálogo, se registraron bloqueos en al menos cuatro entidades, lo que dejó a unas 1.300 personas afectadas. “Pasa lo que vimos: más de cuatro entidades bloqueadas con muchas personas encerradas”, explicó el secretario al referirse a los inconvenientes generados durante la jornada.

El funcionario precisó que no hubo intervención directa por parte del Distrito, aunque sí se mantuvo monitoreo permanente de la situación. Señaló que la prioridad es garantizar la integridad de quienes participan en las manifestaciones y de los ciudadanos afectados. No obstante, indicó que, en caso de presentarse escenarios de mayor complejidad, podría solicitarse apoyo de la fuerza pública.

Lea también: 750 indígenas ingresaron a la U. Nacional de Bogotá, pese a prohibición de las directivas

Finalmente, Quintero Ardila advirtió que existen alertas sobre la posible llegada de nuevos grupos campesinos a Bogotá en los próximos días. Aunque aún no hay confirmación oficial, los organismos distritales permanecen atentos ante un eventual incremento de las movilizaciones. Según el secretario, la ciudad no cuenta con la infraestructura ni los recursos suficientes para albergar grandes concentraciones de personas en este tipo de contextos.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida