Distrito de Bogotá advierte efectos de protestas campesinas: “Las demandas son al Gobierno nacional”

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, aseguró que las actuales manifestaciones campesinas en la capital obedecen a exigencias dirigidas exclusivamente al Gobierno nacional, por lo que el Distrito no participa en la mesa de negociación.

“Las demandas son al Gobierno nacional”, afirmó el funcionario en entrevista con Blu Radio, al explicar que, aunque la ciudad enfrenta los efectos logísticos y operativos de las protestas, las decisiones de fondo no dependen de la administración distrital. “Nosotros estamos fuera de la mesa esperando resultados por los impactos que esto tiene sobre la ciudad”, añadió.

De acuerdo con Quintero Ardila, cerca de 750 personas arribaron a Bogotá el domingo en la mañana. Desde la noche anterior se había detectado el desplazamiento de varios buses hacia la capital. Según detalló, el grupo ingresó inicialmente a la Universidad Nacional, donde permaneció durante la noche, y posteriormente se movilizó hacia la Agencia Nacional de Tierras (ANT) con la intención de instalar una mesa de trabajo.