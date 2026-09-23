“Paso a paso, gran Keylor, que de esta vamos a salir”: el emotivo mensaje de Richard Ríos al niño cartagenero con parálisis cerebral

Cuando se dice que el fútbol trasciende el terreno de juego, no es una mentira. La admiración por los jugadores es algo que inspira a los niños y jóvenes sin importar su condición, como es el caso de Keylor. Él es un niño de Cartagena que conmovió a Colombia con sus vídeos de rehabilitación debido a una parálisis cerebral, demostrando fortaleza, ganas de vivir y, principalmente, un gran vínculo con su hermano, Keyler.
Keylor y Keyler Palomino son inseparables, siempre están juntos, son uno solo y así lo dejan ver en los distintos contenidos audiovisuales que la familia de los menores comparte en redes sociales. Keyler tiene palabras de apoyo para su hermano en todo momento, haciéndole saber que de su mano afrontarán los desafíos que conlleva el crecimiento con la condición de Keylor.
Uno de sus vídeos que circulan de ellos llegó hasta Richard Ríos. En el material audiovisual se puede observar a los dos niños juntos, Keylor realizando terapia para mejorar su andar y Keyler animándole con un “vamos, hermano, tú puedes”. El detalle principal del vídeo, más allá de la unión y la fortaleza de Keylor, es la camiseta que llevan puesta ambos: la de la Selección Colombia.