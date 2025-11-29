x

River Plate le dice adiós a Miguel Ángel Borja, y Juan Fernando Quintero también se despidió de su compañero

El delantero cordobés no tuvo un buen año con el cuadro argentino.

  • Miguel Ángel Borja no seguirá en River Plate, algunos hablan de que podría regresar al fútbol colombiano. FOTO TOMADA X @RiverPlate
    Miguel Ángel Borja no seguirá en River Plate, algunos hablan de que podría regresar al fútbol colombiano. FOTO TOMADA X @RiverPlate
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 7 horas
bookmark

Juan Fernando Quintero fue uno de los primeros en publicar en sus redes mensajes para los jugadores de River Plate, que, al parecer no siguen en el club de la banda cruzada, incluido su compatriota Miguel Ángel Borja.

“Siempre vamos a ser familia. Te quiero mucho y te deseo lo mejor. Hermano migueluchiii”, publicó Quintero en sus redes con una fotografía en la que aparece junto a Borja.

Luego, unas horas más tarde fue el club que en sus redes publicó el siguiente mensaje: “Después de haber marcado 62 goles en 159 partidos con el Manto Sagrado, Miguel Ángel Borja se despide de River Plate. ¡Gracias y éxitos para lo que viene, Miguel!”.

Lea más: Miguel Ángel Borja y su señal al cielo: el “63” que lo conecta con la historia de River Plate

Borja se unió a los jugadores Gonzalo Martínez, Ignacio Fernández, Milton Casco y Enzo Pérez, a los que River Plate agradeció por lo entregado al club en la despedida, ya que no continuarán en la siguiente temporada.

Para cada uno de ellos, Quintero también publicó un mensaje de despedida.

Por ahora no se ha definido cuál será el nuevo rumbo de Borja, quien logró tres títulos en 2023, fue el goleador en 2024, pero a quien en 2025 no le salieron las cosas como esperaba.

Al final, Borja aparece en el ranqin de los 25 jugadores máximos artilleros en River Plate, con 62 tantos en 84 duelos oficiales por la Liga local. Con esta marca, Miguel Ángel igualó a Juan Pablo Ángel, como el máximo goleador colombiano de la historia del club.

Sobre el futuro del delantero cafetero poco se ha especulado, aunque algunos medios han manifestado que una de las opciones es volver a la Liga colombiana.

